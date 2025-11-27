विज्ञापन

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में उमड़ा पूरा बॉलीवुड, सलमान, रेखा, ऐश्वर्या, अभिषेक, शबाना सब पहुंचे- देखें PICS

हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र के निधन से पूरा फिल्म जगत शोक में डूबा हुआ है. एक्टर के लिए मुंबई में प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय, रेखा, शबाना आजमी, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन समेत कई सेलेब्स शामिल हुए.

धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में उमड़ा पूरा बॉलीवुड, सलमान, रेखा, ऐश्वर्या, अभिषेक, शबाना सब पहुंचे- देखें PICS
धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में लगा सितारों का जमावड़ा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र के निधन से पूरा फिल्म जगत शोक में डूबा हुआ है. सोमवार, 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनके जाने से फैन्स, परिवार और इंडस्ट्री में गहरी उदासी है. आज मुंबई के एक होटल में उनकी प्रेयर मीट रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे श्रद्धांजलि देने पहुंचे. शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक हुई इस प्रार्थना सभा में सलमान खान, ऐश्वर्या राय, रेखा, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर जैसे बड़े सेलेब्रिटी नजर आए. सभी ने चुपचाप पहुंचकर धर्मेंद्र को याद किया और उनके परिवार से मुलाकात की. 

प्रेयर मीट में जाते हुए सितारों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें सितारे भावुक और शांत दिखाई दे रहे हैं. वहीं सुनीता आहूजा भी हेमा मालिनी से व्यक्तिगत रूप से मिलने उनके घर पहुंचीं और उन्हें सांत्वना दी. हेमा मालिनी पिछले कई दिनों से दुख में हैं और लगातार धर्मेंद्र को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं.

गौरतलब है कि धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले सांस लेने में दिक्कत की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 12 नवंबर को उन्हें घर लाया गया, लेकिन तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई और वह इस बार जिंदगी की जंग हार गए. उनके निधन वाले दिन ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सलीम खान, गौरी खान समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं.

धर्मेंद्र का जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक युग का अंत माना जा रहा है. उनकी प्रेयर मीट में उमड़ी भीड़ और सितारों की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि धरम पाजी सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि हर दिल में बसने वाले एक सच्चे लेजेंड थे.

देखें तस्वीरें-

