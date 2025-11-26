विज्ञापन
3 दिन ठंड दिखाएगी तेवर, पहाड़ों की बर्फबारी से बढ़ी सर्दी ढाएगी सितम, कोहरे का कहर भी तेज

Delhi NCR Weather News: दिल्ली में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अगले कुछ दिनों में गिरावट दर्ज की जाएगी. मौसम विभाग ने पहले ही शीत लहर का अलर्ट दे दिया है. दिसंबर आने के पहले ही इसका अहसास होने लगा है.

3 दिन ठंड दिखाएगी तेवर, पहाड़ों की बर्फबारी से बढ़ी सर्दी ढाएगी सितम, कोहरे का कहर भी तेज
Delhi NCR Weather
  • दिल्ली एनसीआर में शीत लहर का असर बढ़ गया है, तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री तक कम रहेगा
  • मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान तापमान में गिरावट और 26 नवंबर से कोहरे की संभावना जताई है
  • दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ
नई दिल्ली:

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पूरे एनसीआर को शीत लहर ने जकड़ लिया है. हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में कंपकंपाने वाली ठंड का अलर्ट दे दिया है. दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है और शीत लहर का असर दिखने लगा है. मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों के दौरान तापमान सामान्य से -1.6 डिग्री से 3 डिग्री तक कम रहेगा. हालांकि आसमान साफ रहेगा और कोहरा पड़ने की आशंका नहीं है.

  • नोएडा- 12 डिग्री
  • गाजियाबाद-11
  • दिल्ली-11 डिग्री
  • गुरुग्राम-11

कोहरे का दौर बढ़ेगा

26 से 28 नवंबर के बीच हल्का फुल्का कोहरा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल सकता है. पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 डिग्री की कमी देखी गई है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच आ गया है. जबकि अधिकतम तापमान भी 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह गया है. दिल्ली में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है.दिल्ली में 26 नवंबर से कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. वहीं 1 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच बना रहेगा.

weather

weather

कश्मीर में शोपियां सबसे ठंडा

कश्मीर में सर्दी का आलम यह रहा है श्रीनगर में सीजन का सबसे ठंडा तापमान -3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. श्रीनगर की इस मौसम की दूसरी सबसे सर्द रात रही जब न्यूनतम तापमान जीरो से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. रविवार रात को न्यूनतम तापमान जीरो से 3.2 डिग्री कम दर्ज किया गया था.

Delhi Weather

Delhi Weather

शोपियां में सबसे भयंकर सर्दी रही, जहां तापमान शून्य से 5.4 डिग्री तक नीचे चला गया. पुलवामा में न्यूनतम तापमान शून्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया. अनंतनाग में पारा शून्य से 4.4 डिग्री कम दर्ज रहा. गुलमर्ग रिसॉर्ट में शून्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा.घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे में न्यूनतम तापमान शून्य से 16 डिग्री कम रहा.

