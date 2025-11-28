बिश्केक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को क्लियर मैसेज दिया. ऐसा लगा कि वो हर बात तय कर चुके हैं और कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है. पुतिन ने पत्रकारों को बताया कि यूक्रेन पर कोई मसौदा समझौता (Draft Agreements) नहीं था, चर्चा के लिए केवल कुछ मुद्दे थे. पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि यूक्रेन पर शांति संधि का कोई मसौदा नहीं था: कुछ मुद्दे थे, जिन पर चर्चा की जानी थी और उन्हें उनके अंतिम रूप में तैयार किया जाना था. जेनेवा में अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत के बाद इन 28 बिंदुओं को चार अलग-अलग घटकों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया. रूस आम तौर पर इस बात से सहमत है कि यूक्रेन पर अमेरिका की बिंदुओं की सूची का उपयोग भविष्य के समझौतों के आधार के रूप में किया जा सकता है.

पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के लिए मसौदा योजना को कूटनीतिक भाषा में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जबकि अब इसके कुछ बिंदु हास्यास्पद लग रहे हैं. रूस का मानना ​​है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ मायनों में उसकी स्थिति को ध्यान में रख रहा है. कुछ ऐसे बिंदु हैं, जहां हमें बैठकर कुछ विशिष्ट मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है. रूस अगले सप्ताह के पहले भाग में मास्को में अमेरिकी वार्ताकारों का इंतज़ार कर रहा है. अब यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि यह वार्ताकार कौन होगा.

विशेष सैन्य अभियान पर

रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में लड़ाई तब रुकेगी जब यूक्रेनी सैनिक अपनी चौकियों से हट जाएंगे. अगर वे नहीं हटते हैं, तो हम सशस्त्र साधनों से इसे हासिल कर लेंगे, बस इतना ही है. विशेष सैन्य अभियान के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक गतिशीलता बनी हुई है. क्रास्नोआर्मेइस्क और दिमित्रोव पूरी तरह से घिरे हुए हैं. ठीक वैसे ही जैसे कुप्यांस्क हुआ करता था. क्रास्नोआर्मेइस्क का 70% क्षेत्र रूसी सशस्त्र बलों के हाथों में है. दिमित्रोव शहर के दक्षिण में, एक दुश्मन समूह को अलग-थलग कर दिया गया है. यह पूरे शहर में इस तरह फैल गया है, और हमारे सैनिक इसे व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. वोल्चान्स्क शहर लगभग पूरी तरह से रूसी सेना के हाथों में है. अक्टूबर में यूक्रेनी सेना ने 47,000 लोगों को खो दिया.पश्चिमी मीडिया के अनुसार, यूक्रेनी सेना में सैनिकों का पलायन बहुत बड़ा है: इसके बारे में शायद ही कुछ किया जा सकता है.

यूक्रेनी नेतृत्व पर

पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी नेतृत्व के साथ दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना व्यर्थ है, उन्होंने चुनाव में जाने से डरकर एक रणनीतिक गलती की. रूस ने यूक्रेन के साथ सशस्त्र संघर्ष के बावजूद चुनाव कराए, लेकिन कीव ने किसी कारणवश ऐसा नहीं किया.अब यूक्रेन के वर्तमान नेतृत्व के लिए बिना धांधली के चुनाव जीतने की उम्मीद करना मुश्किल है. रूस यूक्रेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, लेकिन अब यह कानूनी रूप से असंभव है: हमें अपने इन फैसलों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की आवश्यकता है. कानूनी दृष्टिकोण से, क्षेत्रीय वास्तविकताओं की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता रूस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है: "हमें मान्यता की आवश्यकता है. लेकिन आज यूक्रेन से नहीं.

अमेरिका के साथ संबंधों पर

तास के अनुसार, पुतिन ने कहा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (New START) के बारे में कुछ नहीं करना चाहता है, तो ऐसा ही हो. न्यू स्टार्ट संधि फरवरी में समाप्त हो रही है. खैर, अगर वे कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. रूस सामरिक स्थिरता के सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है. रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता के दौरान परमाणु परीक्षणों की तैयारी से संबंधित मुद्दों को उठाएगा.

रूसी तेल कंपनियों पर नए अमेरिकी प्रतिबंध अप्रत्याशित थे, क्योंकि अलास्का के बाद मास्को और वाशिंगटन के बीच कोई टकराव नहीं हुआ था. मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था. रूस "कागज़ पर यह लिखने को तैयार है कि वह यूरोप पर हमला नहीं करने वाला है. जो राजनेता सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत बयान देते हैं, वे पागल या धोखेबाज़ हैं, और ये दावे पूरी तरह बकवास और सरासर झूठ हैं. रूस पश्चिम के साथ यूरोपीय सुरक्षा और सामरिक स्थिरता पर चर्चा करने के लिए तैयार है.

रूसी संपत्तियों पर

रूसी संपत्तियों की ज़ब्ती से यूरोज़ोन में विश्वास काफी कम हो जाएगा. रूसी सरकार यूरोप में रूसी संपत्तियों की ज़ब्ती की स्थिति में प्रतिशोधात्मक उपायों का एक पैकेज विकसित कर रही है. यूरोप में रूसी संपत्तियों की ज़ब्ती दूसरों की संपत्ति की चोरी होगी.

जी-8 पर

अभी तक, किसी ने भी रूस को समूह आठ (जी-8) में वापसी के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित नहीं किया है. हम संपर्कों से कभी इनकार नहीं करते. हम सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं. लेकिन, किसी ने भी हमें वहां आमंत्रित नहीं किया है, मैंने न तो कोई आधिकारिक प्रस्ताव सुना है और न ही प्राप्त किया है. 2014 के यूक्रेनी संकट से पहले जी-8 शिखर सम्मेलनों में भागीदारी बंद हो गई थी. जब यूक्रेन में घटनाएं शुरू हुईं, तो हमें बताया गया कि कोई भी हमें वहां देखना नहीं चाहता, खैर, गॉड ब्लेस देम. रूस ने जी-7/जी-8 संघ में शामिल होने के लिए नहीं कहा था. हमें एक बार वहां आमंत्रित किया गया था, और हमने वहां काम किया. यह कुछ पदों के समन्वय के लिए एक मंच है.