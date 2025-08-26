विज्ञापन
निक्की केस में अस्पताल मेमो बनी अहम सबूत, गैस सिलेंडर फटने की कहानी पर क्यों उठ रहे सवाल

निक्की के परिजनों का आरोप है कि 2016 में शादी के बाद से ही उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. परिवार के अनुसार, उन्होंने पहले ही एक स्कॉर्पियो एसयूवी, मोटरसाइकिल और सोने के गहने दिए थे, लेकिन ससुराल वालों ने बाद में 36 लाख रुपये नकद और एक लग्ज़री कार की मांग की.

निक्की केस में अस्पताल मेमो बनी अहम सबूत, गैस सिलेंडर फटने की कहानी पर क्यों उठ रहे सवाल
  • यूपी के नोएडा के गांव में निक्की को ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर जलाने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगा है
  • अस्पताल मेमो में गैस सिलेंडर फटने की बात लिखी गई थी जबकि पुलिस को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले
  • पुलिस डॉक्टरों के बयान दर्ज कर जांच कर रही है कि मेमो में दी गई जानकारी किस आधार पर दी गई
नोएडा:

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सिरसा गांव का निक्की हत्याकांड मामला इस वक्त सुर्खियों में है. इस मामले में ससुराल पक्ष पर निक्की को जलाकर मारने का आरोप लगा है. हालांकि निक्की का ससुराल पीड़ित पक्ष के दावे को नकार रहा है. इस बीच मामले में लगातार दोनों पक्ष की तरह से तमाम दावें किए जा रहे हैं. दोनों तरफ से जो दलीलें पेश की जा रही है, उससे ये मामला सुलझने की बजाय लगातार उलझता ही जा रहा है. अब निक्की हत्याकांड में फोर्टिज अस्पताल का एक मेमो जांच के केंद्र में आ गया है.

निक्की केस में अस्पताल मेमो क्यों इतनी चर्चा

इस मेमो में लिखा है कि "मरीज घर में गैस सिलेंडर फटने से बुरी तरह जल गया है", जिसे अस्पताल ने पुलिस को सौंपा था. लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो गैस सिलेंडर फटने जैसा कोई सबूत नहीं मिला. जिसके बाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अस्पताल को यह जानकारी किसने दी. क्या यह बयान किसी परिजन ने दिया या किसी अन्य और ने? इस जांच में आगे बढ़ते हुए मालूम हुआ कि निक्की को अस्पताल पहुंचाने वाले में देवेंद्र का नाम लिखा है, यानि उसने झूठ बोला. पुलिस अब अस्पताल के डॉक्टरों के बयान दर्ज करेगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मेमो में दर्ज जानकारी किस आधार पर दी गई थी. यह भी देखा जा रहा है कि कहीं जानबूझकर कोई झूठी जानकारी तो नहीं दी गई.

ये भी पढ़ें : पार्टियों में अय्याशी, लाल बत्ती कार का शौक और नेताओं संग रौब... निक्की के पति की रंगीनमिजाजी के कारनामे

क्या निक्की के पति का किसी लड़की से था अफेयर

निक्की के पति विपिन भाटी के खिलाफ पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में जारचा थाने में एक युवती ने विपिन के खिलाफ मारपीट और शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस मामले में बताया जा रहा है कि उस युवती के साथ विपिन का अफेयर चल रहा था, और एक बार निक्की और उसकी बहन ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था. इसके बाद विपिन ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उस युवती की पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

ये भी पढ़ें : निक्की की हत्या को हादसा साबित करना चाहता था पति, वीडियो में सड़क पर लोगों को बुलाते आया नजर

क्या है मामला

कासना थाने में 22 अगस्त को दर्ज FIR के अनुसार, निक्की को कथित रूप से ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था. निक्की की बड़ी बहन कंचन आरोपी रोहित की पत्नी है, उसने घटना के वीडियो बनाए, जिनमें निक्की को बालों से घसीटते हुए और फिर आग की लपटों में घिरी हुई देखा जा सकता है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी आए हैं. पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से जल चुकी निक्की को दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. मामले में भारतीय न्याय संहिता की हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने और आजीवन कारावास के दंडनीय अपराधों के प्रयास जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

