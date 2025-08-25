निक्की की हत्या को हादसा साबित करना चाहता था पति, वीडियो में सड़क पर लोगों को बुलाते आया नजर

26 वर्षीय निक्की की ससुराल में दर्दनाक हत्या ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया है. घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी पति विपिन भाटी सड़क पर लोगों को बुलाते हुए नजर आ रहा है. दरअसल यह वही वक्त था जब निक्की आग की लपटों में घिरी हुई थी. जानकारी के मुताबिक, विपिन लोगों को चिल्लाकर इसलिए बुला रहा था, ताकि हत्या की साजिश पर पर्दा डाला जा सके. असल में हत्या के बाद निक्की के साथ की गई हैवानियत को विपिन हादसे में तब्दील करने की कोशिश में था.

निक्की संग हैवानियत के वीडियो वायरल

निक्की के साथ की गई क्रूरता के वीडियो पहले ही इंटरनेट की दुनिया में जमकर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देख हर किसी का मन पसीज जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप में देखा गया कि विपिन और एक महिला ने निक्की को बेरहमी से पीटा बल्कि बाल पकड़कर घसीटते रहे. इसके अलावा इंटरनेट की दुनिया में और भी डरावने वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, जिन्हें देख कोई भी अंदर तक सिहर जाएगा. हालांकि एनडीटीवी इन वीडियोज की सत्यता की अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर रहा है.

आरोपी को एनकाउंटर में लगी गोली

पुलिस ने शनिवार के दिन विपिन को सबूत बरामद करने के लिए घटनास्थल ले जाते समय हिरासत में रखा था. मगर इसी दौरान उसने बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश की. विपिन ने पुलिस टीम पर गोलियां भी चलाईं, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और वो घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

निक्की की सास दया भाटी गिरफ्तार

निक्की की सास दयावती भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. जो कि घटना के बाद से फरार बताई जा रही थी और पीड़ित परिवार की एफआईआर में नामजद थी. अभी अन्य पारिवारिक सदस्य अभी भी फरार हैं. निक्की के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि साल 2016 में निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी विपिन और रोहित भाटी से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था.

दहेज प्रताड़ना के आरोप

स्कॉर्पियो, बुलेट बाइक देने के बाद भी 36 लाख रुपये की मांग की जा रही थी. बकायदा कई बार पंचायतें हुईं, लेकिन कोई हल नहीं निकला. निक्की के पिता ने कहा, “मैं चाहता हूं कि इस परिवार के खिलाफ सख़्त से सख्त कार्रवाई हो. ये सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे.” निक्की की मां ने भी पूरे परिवार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है.