'मैं दबाव के आगे...' दिल्ली में साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदा शख्स, मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा

दिल्‍ली के साकेत कोर्ट की इमारत से एक शख्‍स ने कूद कर आत्‍महत्‍या कर ली है. सुसाइड करने वाला शख्‍स साकेत कोर्ट में ही काम करता था और दिव्‍यांग था. पुलिस ने शव को कब्‍जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. शख्‍स के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है. बताया जा रहा है कि ये शख्‍स पिछले काफी दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था. पुलिस ने अभी तक साकेत कोर्ट में सुसाइड मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

विकलांग हूं... यह नौकरी मेरे लिए बहुत कठिन

शख्‍स ने सुसाइड नोट में लिखा, 'आज मैं ऑफिस के काम के दबाव के कारण आत्महत्या कर रहा हूं. इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है. जब से मैं अहल्मद बना हूं, मेरे मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं. मैंने अपने ये विचार किसी से साझा नहीं किए. मैंने इन विचारों पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. मैं 60% विकलांग हूं और यह नौकरी मेरे लिए बहुत कठिन है, और मैं इस दबाव के आगे झुक गया.'

'मुझे नींद नहीं आती और मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूं'

जब से मैं अहल्मद बना हूं, मुझे नींद नहीं आती और मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूं. अगर मैं जल्दी रिटायरमेंट भी ले लूं, तो भी मुझे अपनी बचत या पेंशन 60 साल की उम्र में ही मिलेगी, इसलिए आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प है. मैं हाई कोर्ट से निवेदन करता हूं कि किसी विकलांग व्यक्ति के प्रति नरम रुख अपनाएं, ताकि भविष्य में कोई भी मेरे जैसा कष्ट न सहे. मैं दोहराता हूं कि मेरी आत्महत्या के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है.'

काम के दबाव में सुसाइड के पिछले कुछ समय में कई मामले सामने आए हैं. साथी के सुसाइड करने की घटना से नाराज साकेत कोर्ट के कर्मचारियों में काफी गुस्‍सा है. इन कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से व्‍यवस्‍था को ठीक करने की मांग की. साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस घटना को लेकर शोक व्‍यक्‍त किया है.

