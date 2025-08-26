पार्टियों में अय्याशी, लाल बत्ती कार का शौक और नेताओं संग रौब... निक्की के पति की रंगीनमिजाजी के कारनामे

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल पक्ष पर उसे जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है. मृतका की पहचान 26 वर्षीय निक्की भाटी के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में पति विपिन भाटी को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया है. साथ ही निक्की के ससुराल पक्ष से सास दया भाटी, ससुर सतवीर भाटी और देवर रोहित भाटी को भी हिरासत में लिया गया है. चारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

विपिन को पार्टियों, लाल बत्ती का शौक

जब से इस मामले ने सुर्खियां बटोरी है तब से इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. हालांकि ये कितने सच है इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निक्की का पति विपिन आलीशान ज़िंदगी का शौकीन लगता है. उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, स्थानीय राजनेताओं और पुलिसवालों से अपने संबंधों का बखान करने की बात भी सामने आई है और लाल बत्ती वाली कार में घूमना पसंद करता है. 'Ch Vipu Gujjar' नाम के इंस्टा अकाउंट पर उसे एक वकील बताया गया है, जो अक्सर ट्रेंडी हरियाणवी गानों पर दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए तस्वीरें पोस्ट करता है.

इंस्टा पर दिखाता था रौब

बताया ये भी जा रहा है कि कभी-कभी उसकी गाड़ी पर राजनीतिक पार्टी का फ्लैग लगा होता है. कभी-कभी विधायक का स्टिकर, फेक पुलिस मार्क, या लाल सायरन लगा होता है. बताया ये भी जा रहा है कि विपिन के इंस्टाग्राम पर मौजूद वीडियो में उसे शराब पीते और पार्टी करते हुए देखा जा सकता है, जिनमें ग्रेटर नोएडा के एक फार्महाउस का वीडियो भी शामिल है. पूल के किनारे की पार्टियों, फार्महाउस में मौज-मस्ती, पहाड़ों की सैर और अपनी कार के ऊपर पोज़ देते हुए सीन उसकी पोस्ट में अक्सर दिखाई देते हैं.

पीड़ित परिवार ने लगा ये आरोप

निक्की के परिवार का आरोप है कि शादी में उन्होंने स्कॉर्पियो, रॉयल एनफील्ड बाइक, सोना और नकद दहेज दिया था. इसके बावजूद, विपिन और उसके परिवार ने 36 लाख रुपये की डिमांड की और निक्की को लगातार प्रताड़ित किया. यह मामला गुरुवार रात उस वक्त सामने आया, जब फोर्टिस अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि एक महिला गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में भर्ती हुई है. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, आगे के इलाज से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई.

पुलिस को अब तक क्या एक्शन

घटना के बाद, निक्की के परिजन बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने रविवार को विपिन और दया को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि, रोहित और उसके पिता सतवीर फरार थे और बाद में सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले, रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में विपिन के पैर में भी गोली लग गई थी. अधिकारियों के अनुसार, विपिन ने ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौक के पास एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने गोली चला दी और उसके पैर में गोली लग गई.

निक्की के ससुराल ने क्या कुछ कहा

विपिन ने अपनी सफाई में कहा कि निक्की की मौत से उसका और उसके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है. उसने दावा किया कि निक्की ने खुद को तब आग लगाई जब वह और उसके पिता घर पर नहीं थे, जबकि निक्की की बहन कंचन ने घटना का वीडियो बनाया था. घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कथित तौर पर निक्की के छोटे बेटे ने अपने पिता और दादी को अपनी मां को पीटते और फिर जिंदा जलाते हुए देखा. निक्की के परिवारवालों ने आरोप लगाया है कि जलाने से पहले उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया था.

मामले का एक पहलू ये भी

पड़ोसियों ने दावा किया कि निक्की और उसकी बहन कंचन की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर भी भाटी परिवार में विवाद था. सिरसा गांव के निवासियों ने आरोप लगाया कि एक ही परिवार में विवाहित दोनों बहनें अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थीं और इंस्टाग्राम पर एक्टिव थीं. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि दोनों बहनें ‘मेकओवर' से जुड़ी रील पोस्ट करती थीं, जिस पर उनके पति विपिन और रोहित भाटी आपत्ति जताते थे. पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा, “वे दोनों (निक्की और कंचन) मेकओवर से संबंधित रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करती थीं लेकिन रोहित और विपिन दोनों को यह पसंद नहीं था, जिसका वे इसका विरोध करते थे.”