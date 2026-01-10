विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में आधी रात थाने के पास लूट, 7 हथियारबंद बदमाशों ने सोना कारोबारी से लूटे 50 लाख

Bihar News: विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार के वट से सोना कारोबारी के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े. इसके बाद सभी अपराधी क्यूल की ओर फरार हो गए. गौतम की रिपोर्ट...

Read Time: 2 mins
Share
बिहार में आधी रात थाने के पास लूट, 7 हथियारबंद बदमाशों ने सोना कारोबारी से लूटे 50 लाख
बिहार में सोना व्यापारी से लूट.
  • बिहार के जमुई में सात नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने थोक सोना व्यापारी से लगभग पचास लाख रुपये की लूट की
  • लूट की वारदात मलयपुर थाना क्षेत्र के करीब पंद्रह से बीस मीटर की दूरी पर हुई, जहां पुलिस तुरंत नहीं पहुंची
  • व्यवसायी विक्रम उर्फ विक्की सोनी पर हथियार के वट से हमला किया गया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जमुई:

बिहार के जमुई से लूट की एक सनसीखेज वारदात सामने आई है. शुक्रवार की रात सात हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने थोक सोने के एक व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपये लूट लिए. यह घटना जमुई–मलयपुर मुख्य मार्ग स्थित आंजन नदी पुल के पास घटी. हैरानी की बात यह है कि घटना वाली जगह से मलयपुर थाना महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर है. 

ये भी पढ़ें- अमेरिका या फिर तुर्की नेतन्याहू को भी कर ले किडनैप... बड़बोले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की अजीबोगरीब गुहार

सोना कारोबारी से 50 लाख की लूट

 लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी के सिर पर हथियार के वट से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए. घायल की पहचान शहर के पुरानी बाजार निवासी 35 साल के विक्रम उर्फ विक्की सोनी के रूप में हुई है. विक्रम सोनी ने बताया कि वह थोक स्तर पर सोना-चांदी का कारोबार करते हैं.

हथियारबंद बदमाशों ने घेरकर की लूटपाट

 रोज की तरह शुक्रवार की रात वह बाइक से सोना-चांदी की खरीदारी के लिए जमुई रेलवे स्टेशन जा रहे थे. जैसे ही उसकी बाइक जमुई-मलयपुर मुख्य मार्ग के आंजन नदी पुल के पास पहुंची, तभी दो बाइकों पर सवार छह हथियारबंद अपराधी और एक अपराधी सामने से ऑटो में पहुंचा. सभी अपराधियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और हथियार के बल पर सोना-चांदी की लूटपाट शुरू कर दी. विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार के वट से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े. इसके बाद सभी अपराधी क्यूल की ओर फरार हो गए.

पुलिस स्टेशन से थोड़ी देरी पर हुई लूट

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल, मलयपुर थाना अध्यक्ष शेखर सौरभ समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. एसपी ने खुद अस्पताल पहुंचकर घायल से बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar News, Bihar Crime, Jamui Robbery, Bihar Robbery, Bihar Police
Get App for Better Experience
Install Now