वाराणसी में सोने की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा, केयरटेकर निकला मास्टरमाइंड, 3 करोड़ की ज्वेलरी बरामद

वाराणसी में अपराध के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी स्वर्ण चोरी का पर्दाफाश हुआ है. दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में हुई 2 किलो 122 ग्राम सोने की चोरी के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस पूरी वारदात की पटकथा किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी, जिसमें घर के ही केयरटेकर ने 'विभीषण' की भूमिका निभाई.

3 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी बरामद

एसीपी दशाश्वमेध, अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार, "यह वाराणसी कमिश्नरेट के इतिहास में सोने की सबसे बड़ी चोरी है." बरामद किए गए आभूषणों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी गई है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित की है.

केयरटेकर की 'डबल गेम' और लंगड़े का रोल

डीसीपी क्राइम सरवन टी ने बताया कि इस बड़ी वारदात का मास्टरमाइंड घर का भरोसेमंद केयरटेकर तारक ही था. तारक पिछले 6 महीनों से इस चोरी की योजना बना रहा था. खुद को बेकसूर दिखाने के लिए तारक ने घटना के समय अपने पुराने साथियों को घर की चाबी सौंपी और खुद को पार्टी में शरीफ दिखाता रहा. जांच के दौरान पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए तारक ने बाकायदा 'लंगड़े' का नाटक किया ताकि किसी को उस पर शक न हो.

पुलिस कमिश्नर ने किया 1 लाख के इनाम का एलान

वाराणसी पुलिस की इस प्रोफेशनल और मुस्तैद कार्रवाई से खुश होकर पुलिस कमिश्नर ने खुलासा करने वाली टीम के लिए 1 लाख रुपये के नगद इनाम की घोषणा की है. पुलिस टीम ने न केवल आरोपियों को दबोचा, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर चोरी हुए सोने को सुरक्षित बरामद कर एक मिसाल पेश की है.