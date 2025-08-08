स्कूल के वॉशरूम में मिली युवक की लाश, 4 दिन बाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा

गुरुग्राम में बीते दिनों स्कूल के वॉशरूम में एक युवक की लाश मिली थी. युवक कौन था, उसकी हत्या किसने की थी. इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था. स्कूल में लाश मिलने की जानकारी पर पुलिस एक्टिव हुई. जिसके बाद छानबीन हुई. 4 दिन की जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा कर दिया है. गुरुग्राम में 20 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

मालूम हो कि बीती 4 तारीख को सरकारी स्कूल के वॉशरूम में युवक को शव मिला था. पुलिस ने मामले की जांच के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में आकाश उर्फ गुल्लू और शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

हत्या में इस्तेमाल कैंची-पत्थर भी बरामद

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हत्या के बाद शव को सरकारी स्कूल के वॉशरूम में छुपाया था. पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए कैंची और पत्थर बरामद किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपियों से गुरुग्राम पुलिस पूछताछ करने में जुटी है.

जाटौली के सरकारी स्कूल में मिली थी लाश

मालूम हो कि 4 अगस्त को पुलिस चौकी हेली मंडी थाना पटौदी को एक सूचना मिली कि जाटौली के सरकारी स्कूल के वॉशरूम में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की.



जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक की पहचान 20 वर्षीय कर्ण उर्फ टिंडा निवासी गांव जटौली के रूप में हुई है. गुरुग्राम पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी थी जिसको सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी टीमों को लगाया.

आकाश और शिव नामक दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो पुलिस ने मामले की जांच के बाद दो आरोपियों जिसमे 21 वर्षीय आकाश उर्फ गुल्लू और शिव कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने कर्ण उर्फ टिंडा की हत्या की थी और उसके शव को स्कूल में छिपा दिया था.

फिलहाल पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल किए गए कैंची और पत्थर बरामद किए हैं.