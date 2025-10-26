गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर सुनील सरधनिया को किया गिरफ्तार, राहुल फजिलपुरिया फायरिंग मामले से जुड़े हैं तार

गुरुग्राम पुलिस ने रविवार को गैंगस्टर सुनील सरधनिया को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है. सरधनिया ने अपने साथी गैंगस्टर दीपक नंदा के साथ मिलकर 14 जुलाई को सेक्टर 71 में सिंगर राहुल फजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग करने और उसके कुछ समय बाद सेक्टर 77 में फजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की हत्या करने की जिम्मेदारी ली थी.

पुलिस के अनुसार सरधनिया को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह ज्यूरिख से दिल्ली पहुंचा था. सरधनिया विदेश से बैठकर अपना गैंग चला रहा था. डीसीपी करण गोयल के अनुसार सुनील सरधानिया 2024 से फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था. यह दुबई के रास्ते मध्य-अमेरिका के कोस्टा-रिका चला गया था. लेकिन अब यह भारत आ रहा था बस फिर क्या गुरुग्राम पुलिस को पहले ही उसके भारत आने का इनपुट मिल चुका था, जिसके आधार पर IGI एयरपोर्ट पर ही उसे दबोच लिया गया. सुनील सरधनिया ने बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की योजना बनाना, रोहित शौकीन हत्याकांड में सीधी भूमिका तो वही प्रॉपर्टी डीलर पर हमले में शूटरों और हथियारों का मुख्य सप्लायर जैसी भूमिका निभाना स्वीकार किया है.

पुलिस के अनुसार आरोपी दुबई होकर फर्जी पासपोर्ट के ज़रिए कोस्टा-रिका गया था और वहीं से गैंग संचालन करता रहा. इससे पहले वह हत्या के मामलों में आजीवन कारावास और 10 साल की सजा काट रहा था, परंतु हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद साल 2024 में वह विदेश भाग गया था. सुनील सरधानिया के ऊपर हत्या हत्या के प्रयास लूट डकैती अवैध हथियार सप्लाई करने जैसे मुकदमे दर्ज हैं. सुनील के खिलाफ कुल 24 आपराधिक मामले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज हैं. बहरहाल अब गुरुग्राम पुलिस गैंग के विदेशी कनेक्शन,हथियार सप्लाई नेटवर्क,छिपे हुए कॉन्टेक्ट्स और फंडिंग की पड़ताल करेगी.