गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार युवकों की मनमानी! गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में स्कॉर्पियो कार सवार युवकों की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है. इन युवकों की गुंडागर्दी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवक गुरुग्राम की एक व्यस्त सड़क पर उल्टी दिशा से अपनी कार को लेकर आ रहे हैं. कार फूलों से सजी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी समारोह के लिए तैयार की गई हो. उल्टी दिशा से आने के बाद जब कार सवार युवकों को सामने से आ रही कार का चालक साइड नहीं देता है तो कार के अंदर बैठे युवक गुस्से से तिलमिला जाते हैं. वीडियों में आगे दिख रहा है कि इसके बाद स्कॉर्पियो में बैठे युवक बाहर निकलते हैं और सामने वाली कार के चालक को धमाने लगते हैं. आरोपियों की ये घटना सामने वाली कार में लगे डैश बोर्ड कैम में कैद हो जाती है.

इस मामले में पीड़ित कार चालक ने अपने डैश बोर्ड कैमरे मं कैद हुए वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए हरियाणा पुलिस को टैग किया. इस टैंगिंग के बाद ही गुरुग्राम पुलिस एक्शन में आ गई. पुलिस ने वीडियो फुटेज को आधार बनाते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल कार की पहचान करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तार के लिए भी प्रयास कर रही है.

जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से आरोपियों ने पहले अपनी कार को बीच सड़क पर खड़ी कर दी है और फिर वो कैसे सही दिशा से आ रहे कार चालक को धमकाने और उसे डराने के लिए अपनी कार से बाहर निकलते हैं. इन आरोपी युवकों ने इसके बाद अपनी कार को रॉन्ग साइड भी दौड़ाया. इन युवकों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस इसे मामले में अभी आरोपियों की पहचान कर रही है. कार के नंबर प्लेट की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. (इनपुट साहिल मनचंदा का है)