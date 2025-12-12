विज्ञापन
विशेष लिंक

गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार युवकों की मनमानी! गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

इस मामले में पीड़ित कार चालक ने अपने डैश बोर्ड कैमरे मं कैद हुए वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए हरियाणा पुलिस को टैग किया. इस टैंगिंग के बाद ही गुरुग्राम पुलिस एक्शन में आ गई. पुलिस ने फिलहाल कार की पहचान करने के बाद आरोपियों की तलाश में है.

Read Time: 2 mins
Share
गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार युवकों की मनमानी! गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
  • आरोपियों ने सामने से आने वाली कार के चालक को धमकाया और सड़क पर खड़े होकर गुंडागर्दी भी की
  • पीड़ित चालक ने डैश बोर्ड कैमरे की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हरियाणा पुलिस को टैग कर मामले की सूचना दी
  • पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए नंबर प्लेट की जांच कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुरुग्राम:

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में स्कॉर्पियो कार सवार युवकों की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है. इन युवकों की गुंडागर्दी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवक गुरुग्राम की एक व्यस्त सड़क पर उल्टी दिशा से अपनी कार को लेकर आ रहे हैं. कार फूलों से सजी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी समारोह के लिए तैयार की गई हो. उल्टी दिशा से आने के बाद जब कार सवार युवकों को सामने से आ रही कार का चालक साइड नहीं देता है तो कार के अंदर बैठे युवक गुस्से से तिलमिला जाते हैं. वीडियों में आगे दिख रहा है कि इसके बाद स्कॉर्पियो में बैठे युवक बाहर निकलते हैं और सामने वाली कार के चालक को धमाने लगते हैं. आरोपियों की ये घटना सामने वाली कार में लगे डैश बोर्ड कैम में कैद हो जाती है. 

इस मामले में पीड़ित कार चालक ने अपने डैश बोर्ड कैमरे मं कैद हुए वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए हरियाणा पुलिस को टैग किया. इस टैंगिंग के बाद ही गुरुग्राम पुलिस एक्शन में आ गई. पुलिस ने वीडियो फुटेज को आधार बनाते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस फिलहाल कार की पहचान करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तार के लिए भी प्रयास कर रही है. 

Latest and Breaking News on NDTV

जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से आरोपियों ने पहले अपनी कार को बीच सड़क पर खड़ी कर दी है और फिर वो कैसे सही दिशा से आ रहे कार चालक को धमकाने और उसे डराने के लिए अपनी कार से बाहर निकलते हैं. इन आरोपी युवकों ने इसके बाद अपनी कार को रॉन्ग साइड भी दौड़ाया. इन युवकों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस इसे मामले में अभी आरोपियों की पहचान कर रही है. कार के नंबर प्लेट की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. (इनपुट साहिल मनचंदा का है)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurugram Police, Video Of Hooliganism In Gurugram
Get App for Better Experience
Install Now