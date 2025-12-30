विज्ञापन
68 नाके, 5400 पुलिसकर्मी...नए साल के जश्न पर हुड़दंगबाजों पर ऐसे नकेल कसेगी गुरुग्राम पुलिस

गुरुग्राम में नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है. 68 नाके, 10 इंटरस्टेट नाके और 5400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

गुरुग्राम:

गुरुग्राम में नए साल के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जश्न को सुरक्षित व शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र गुरुग्राम पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन ने कहा कि नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

गुरुग्राम में क्या तैयारियां

डीसीपी ने बताया कि गुरुग्राम में कुल 68 नाके लगाए गए हैं और 10 इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं. जिनमें पूर्व जोन 32 नाके, पश्चिमी जोन 21 नाके, दक्षिणी जोन 08 नाके, मानेसर जोन 07 नाके लगाये गए हैं. इन सभी नाकों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगी और सघन चेकिंग की जाएगी. नए साल की रात किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए करीब 5400 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे.

7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात

इसके अलावा प्रशासनिक निगरानी के लिए 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहेंगे. वही पुलिस बल के साथ-साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की गई है. वहीं डीसीपी अर्पित जैन ने बताया कि हुड़दंगबाजों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए क्राइम टीमों को भी विशेष रूप से तैनात किया गया है.

हुड़दंग करने वालों पर सख्त एक्शन

पुलिस ने चेतावनी दी है की अगर किसी ने नए साल के जश्न में खलल डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गुरुग्राम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न शांति, सौहार्द और जिम्मेदारी के साथ मनाएं. पुलिस की कोशिश है कि नए साल का जश्न शांति और सुरक्षा के साथ मनाया जाए ताकि हर कोई खुशी और चैन के साथ नए साल का स्वागत कर सके.

