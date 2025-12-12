विज्ञापन
गुरुग्राम: गाय को नॉन वेज मोमोज खिलाना पड़ा महंगा, 5 आरोपी गिरफ्तार

रितिक नाम के आरोपी ने गाय को नॉन वेज मोमोज खिलाकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने रितिक की पिटाई भी की थी. पुलिस ने इस मामले में अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गुरुग्राम:

दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ युवकों द्वारा एक टास्क पूरा करने के नाम पर गाय को नॉन वेज मोमोज खिलाया गया है. पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही की है. पहला मामला पुलिस थाना सैक्टर 56 गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया.

इस मामले में रितिक नाम के आरोपी पर गाय को मोमोज में आपत्तिजनक सामग्री खिलाने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का आरोप था. वहीं, दूसरा मामला पुलिस थाना न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में धारा 115, 190, 191(2), 351(2) BNS के तहत दर्ज किया गया था. जिसमें रितिक के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट करने व धमकी देने का था.

पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए गाय को नॉन-वेज खिलाने वाले आरोपी रितिक को गुरुग्राम से ही गिरफ्तार कर लिया है.उससे अभी पूछताछ चल रही है. शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि वह यूट्यूब पर वीडियों बनाने का काम करता है. वह हुड्डा मार्किट में मोमोज खिलाने के कॉम्पटीशन की लाइव वीडियो चला रहा था. उसी दौरान लाइव वीडियों पर एक व्यक्ति ने वीडियों में पीछे दिख रही गाय को मोमोज खिलाने का कॉमेंट किया तो उसने गाय को नॉन-वेज वाला मोमोज खिला दिया. और वीडियो सोशल मीडिया और वायरल कर दी. पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.

वहीं, रितिक द्वारा गाय को नॉन-वेज मोमोज खिलाफ का विरोध करते हुए कुछ युवकों द्वारा रितिक के घर पहुच कर उसके साथ मारपीट करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 5 आरोपियों को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया.आरोपियों की पहचान चमन खटाना, रोहित, ललित, तेशव व आयुष्मान गुरुग्राम के रूप में हुई. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने रितिक द्वारा गाय को नॉन-वेज मोमोज खिलाने की बात पर मारपीट करके रील बनाने की वारदात को अंजाम देना बतलाय है. पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है. 

