WPL 2026 Auction: कौन होगा सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी? क्या कोई तोड़ पाएगा स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड

WPL 2026 Auction Hot Picks: भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद यह पहला मेगा ऑक्शन है, जिससे वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस महिला प्लेयर्स की डिमांड में एक बड़ा फैक्टर बन गया है. कुल 277 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी है. पांच टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी. टीमों के पास 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है. बात अगर कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों की करें तो रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 52 कैप्ड भारतीय हैं, जबकि 66 विदेशी कैप्ड खिलाड़ी हैं. अनकैप्ड खिलाड़ियों में 142 भारतीय हैं और 17 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी हैं. WPL ऑक्शन के इतिहास में अबतक स्मृति मंधाना सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी हैं. अब इस बार कोई ऐसा खिलाड़ी हैं जो ऑक्शन में मंधाना के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है. ऐसे में जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिनपर इस ऑक्शन में लग सकती है महंगी बोली.

WPL नीलामी 2026 मार्की खिलाड़ियों की सूची

सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये

सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये

एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये

अमेलिया केर (न्यूजीलैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये

मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये

दीप्ति शर्मा (भारत) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये

रेणुका ठाकुर (भारत) – बेस प्राइस: 40 लाख रुपये

लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) – बेस प्राइस: 30 लाख रुपये

साइका ईशाक

इसके अलावा लेफ्ट-आर्म स्पिन की मास्टर साइका ईशाक पर भी ऑक्शन में पैसों की बरसात हो सकती है. टी-20 में उनका खेल यह बताने के लिए काफी है कि क्यों उन्हें फ्यूचर स्टार माना जाता है. मिडल ओवर्स में विकेट दिलाने में माहिर साइका ईशाक पर भी सबकी नजर रहेगी.

रिचा घोष

इस मामले में सबसे पहला नंबर रिचा घोष का हो सकता है. उन्हें भारतीय टीम में फ़िनिशर के तौर पर जाना जाता है. रिचा घोष का टी-20 में 150+ का स्ट्राइक रेट है. डेथ ओवर्स में बड़ा शॉट मारने की क्षमता उन्हें टी-20 का सबसे बेहतरीन बैटर बनाता है. विकेटकीपर का बोनस विकल्प भी हैं. रिचा टी-20 फॉर्मेट की एक बेहतर खिलाड़ी हैं.

टिटस साधू

इसके अलावा टिटस साधू भी ऐसी खिलाड़ी हैं जिनपर फ्रेंचाइजी पैसा लगाने में पीछे नहीं रहेंगे. साधू को उभरती हुई तेज़ गेंदबाज के तौर पर पहचान मिली है. उनके पास स्विंग और कंट्रोल हैं जो टी20 मैचों में उन्हें एक बेहतर बॉलर मनाता है. उनके पास नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता है. युवा और बेहद प्रभावशाली तेज गेंदबाज के तौर पर टिटस साधू ने अपनी पहचान बनाई है.

श्रेयंका पाटिल

ऑलराउंडर की बात आती है तो श्रेयंका पाटिल का नाम सबसे आगे है. फ्रेंचाइजी श्रेयंका पाटिल को खरीदने के लिए जोर लगा सकते हैं. पाटिल एक प्रभावी स्पिनर और उपयोगी बैटर हैं. निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता उन्हें एक परफेक्ट ऑलराउंडर बनाता है.

WPL के इतिहास में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी

स्मृति मंधाना – ₹3.40 करोड़ (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

स्मृति मंधाना WPL के इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, उन्हें 2023 में ₹3.40 करोड़ में साइन किया गया, RCB को 2024 का टाइटल दिलाया, और 2026 के लिए भी रिटेन रहेंगी.

दीप्ति शर्मा – ₹2.60 करोड़ (UP वॉरियर्स)

पहले ऑक्शन में ₹2.60 करोड़ में खरीदी गईं, 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले UPW की ओर से रिलीज़ किए जाने से पहले 25 गेम में 507 रन बनाए और 27 विकेट लिए हैं.

जेमिमा रोड्रिग्स – ₹2.20 करोड़ (दिल्ली कैपिटल्स)

2023 में ₹2.20 करोड़ में दिल्ली ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. उन्होंने 28 की औसत से 507 रन बनाए हैं और दिल्ली ने उन्हें 2026 के लिए इतने ही पैसे में रिटेन किया है.

शैफाली वर्मा – ₹2.00 करोड़ (दिल्ली कैपिटल्स)

WPL की टॉप परफॉर्मर में से एक, जिन्होंने 865 रन और आठ फिफ्टी बनाई हैं. हाल के खराब फॉर्म के बावजूद, दिल्ली ने उन्हें 2026 सीज़न के लिए ₹2.20 करोड़ में रिटेन किया है.

काश्वी गौतम – ₹2.00 करोड़ (गुजरात जायंट्स)

2024 की सबसे खास अनकैप्ड खरीद, जिसमें उन्हें ₹2.00 करोड़ मिले. उन्होंने 2025 में ODI में डेब्यू किया, लेकिन 3 मैचों में कोई विकेट नहीं ले पाईं और उन्हें रिलीज़ कर दिया गया, जिससे वे फिर से 2026 के ऑक्शन पूल में शामिल हो गईं हैं.

WPL 2026: रिटेन किए गए खिलाड़ी

मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर, नैट साइवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी कमलिनी

RTM: 0 | स्लॉट: 13 (4 विदेशी) पर्स: ₹5.75 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, मारिजाने कैप, एनाबेल सदरलैंड, निकी प्रसाद

RTM: 0 | स्लॉट: 13 (4 विदेशी) | पर्स: ₹5.70 करोड़

UP वॉरियर्स: श्वेता सेहरावत

RTM: 4 | स्लॉट: 17 (6 विदेशी) | पर्स: ₹14.5 करोड़

गुजरात जायंट्स: एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी

RTM: 3 (सिर्फ इंडियंस) | स्लॉट: 16 (4 विदेशी) | पर्स: ₹9 करोड़

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिस पेरी, श्रेयंका पाटिल

RTM: 1 (अनकैप्ड इंडियन) | स्लॉट: 14 (5 ओवरसीज) | पर्स: ₹6.15 करोड़

WPL 2026 ऑक्शन के नियम

ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाड में: 18 खिलाड़ी

कम से कम स्क्वाड में: 15 खिलाड़ी

कुल स्लॉट उपलब्ध में: 73, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं

टीमें रिटेंशन के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 RTM कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं.

कम रिटेंशन वाली टीमों को ज़्यादा RTM और बड़ा पर्स मिलता है.

मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स: कोई RTM उपलब्ध नहीं है.

सभी टीमों का कुल पर्स: ₹41.1 करोड़