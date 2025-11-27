पलाश मुच्छल को असल में हुआ क्या था? डॉक्टर ने बताया तीन हफ्ते का बेड रेस्ट

स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी टलने के बाद पलाश मुच्छल के हॉस्पिटल में भर्ती होने के कुछ दिनों बाद, अब यह पता चला है कि म्यूजिक कंपोजर को सीने में तकलीफ होने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों ने कहा है कि वह अभी स्टेबल हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. अब पलाश का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने एक हेल्थ अपडेट शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि उनकी हालत स्ट्रेस से जुड़ी परेशानी के कारण बिगड़ी थी. मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

पलाश का इलाज कर रहे डॉक्टरों में से एक डॉ. दीपेंद्र त्रिपाठी ने कहा, "पलाश की हालत किसी गंभीर कार्डियक घटना के बजाय स्ट्रेस से जुड़ी परेशानी से जुड़ी लगती है." पलाश को शुरू में सांगली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें बताए गए लक्षणों के लिए फर्स्ट-एड ट्रीटमेंट दिया गया था. हालांकि जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें सोमवार (24 नवंबर) देर रात मुंबई के हॉस्पिटल में ले जाया गया.

SRV हॉस्पिटल में भर्ती होने पर पलाश ने सीने में तेज दर्द, बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत बताई. इसके बाद, डॉक्टरों ने ECG और 2D इकोकार्डियोग्राफी समेत जरूरी कार्डियक टेस्ट किए. डॉक्टर ने आगे कहा, "हालांकि कुछ लेवल थोड़े बढ़े हुए पाए गए, लेकिन किसी बड़ी कार्डियक या मेडिकल इमरजेंसी का कोई इशारा नहीं था. ऐसे मामलों में बेसिक इलाज के तौर पर, ऑक्सीजन थेरेपी तुरंत शुरू की गई. शुरुआती स्टेबल होने के बाद, पलाश को एक जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया गया और उसे कड़ी निगरानी में रखा गया."

क्लिनिकल नतीजों और इलाज पर उसके रिस्पॉन्स के आधार पर, डॉक्टरों को शक है कि यह घटना ज़्यादातर स्ट्रेस से जुड़ी परेशानी की वजह से हुई थी, जो स्थिति को लेकर चिंता से और बढ़ गई थी. आराम और सपोर्टिव केयर से, उसकी हालत में लगातार सुधार हुआ, और उसके स्ट्रेस लेवल में तब से काफी कमी आई है.

हॉस्पिटल अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि पलाश अब स्टेबल है और ठीक हो रहा है. हालांकि उसे जल्द ही डिस्चार्ज किए जाने की उम्मीद है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह ठीक होने और किसी भी तरह के लक्षण दोबारा न हों, इसके लिए कम से कम तीन हफ्ते तक पूरा आराम करने की सलाह दी है.