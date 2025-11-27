विज्ञापन
WPL 2026 Auction: महिला आईपीएल किसे मिलेगा सबसे ज्यादा पैसा, युवा बनाम अनुभव की जंग!

WPL 2026 की नीलामी से पहले बात करें रजिस्ट्रेशन करवाने वाली सबसे युवा और उम्रदराज महिला खिलाड़ी के बारे में तो उनके नाम कुछ इस प्रकार है.

  • WPL 2026 के लिए 277 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं
  • नीलामी में पांचों टीमें मिलकर 73 स्थानों को भरने का प्रयास करेंगी
  • सबसे युवा खिलाड़ी अंशु नागर, हिमाक्षी चौधरी और कंडीकुप्पा काशवी हैं
WPL 2026 Auction: महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए गुरुवार (27 नवंबर 2025) को राजधानी दिल्ली में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. आगामी सीजन के लिए 277 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिसमें 194 भारतीय और 83 विदेशी खिलाड़ियों का नाम शामिल है. नीलामी के दौरान पांचों टीमें अधिकतम 73 स्थानों को भरने की कोशिश करेंगी. सभी टीमों को मिलाकर 50 भारतीय और 23 विदेशी खिलाड़ियों की जगह खाली है. WPL के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू हो, उससे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन कराने वाली सबसे युवा और उम्रदराज महिला खिलाड़ी के बारे में तो उनके नाम कुछ इस प्रकर हैं-

अंशु नागर, हिमाक्षी चौधरी और कंडीकुप्पा काशवी हैं सबसे युवा खिलाड़ी

महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली सबसे युवा खिलाड़ी अंशु नागर, हिमाक्षी चौधरी और कंडीकुप्पा काशवी हैं. तीनों ही खिलाड़ियों की उम्र क्रमशः 14-14 साल है. बाएं हाथ की महिला तेज गेंदबाज अंशु ने दिल्ली महिला प्रीमियर लीग में खूब धूम मचाई थी. इस सीजन में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलने से पहले उन्होंने 2024 संस्करण में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए शिरकत किया था. वहीं हिमाक्षी चौधरी भी दिल्ली प्रीमियर लीग की ही खोज हैं. वह लेग स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं.

तीसरी खिलाड़ी कंडीकुप्पा काशवी हैं. वह शीर्ष क्रम की एक शिर्ष बल्लेबाज हैं. इसके अलावा मौका मिलने पर वह ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने में भी माहिर हैं. हाल ही में वह महारानी ट्रॉफी केएससीए टी20 2025 के लिए बेंगलुरु ब्लास्टर्स टीम की हिस्सा थीं.

सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

रजिस्ट्रेशन कराने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ियों में एकता बिष्ट और इनोका रनवीरा का नाम आता है. दोनों ही खिलाड़ियों की उम्र 39-39 साल है. एकता बाएं हाथ की स्पिन ऑलराउंडर हैं. वह पिछले 2 सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा रही थीं. इसके अलावा भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. देश के लिए उन्होंने 63 वनडे, 42 टी20 और एक टेस्ट मैच खेला है. उन्होंने वनडे में 98 और टी20 में 53 विकेट चटकाए हैं.

वहीं बात करें इनोका रनवीरा के बारे में तो वह श्रीलंका से ताल्लुक रखती हैं. अनुभवी स्पिनर ने हाल ही में संपन्न हुए महिला वनडे वर्ल्ड कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हुए चार पारियों में सात विकेट चटकाए थे. इस बाएं हाथ की स्पिनर ने 86 वनडे में 87, जबकि 84 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 92 विकेट लिए हैं.

