धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, भावुक पोस्ट में लिखा- वो मेरे लिए सब कुछ थे...उनकी कमी ताउम्र खलेगी

- हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए लिखी इमोशनल पोस्ट
- 24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन
- 1980 में हुई थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी
धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कहा. उनके निधन के तीन बाद आज हेमा मालिनी ने एक पोस्ट लिख उनके फैन्स की आंखें नम कर दीं. हेमा ने अपनी पोस्ट के साथ दो तस्वीरें भी शेयर कीं. एक तस्वीर धर्मेंद्र की थी और दूसरी तस्वीर में हेमा खुद धरम जी के साथ नजर आ रही थीं. ये तस्वीरें देख किसी भी आंखें इमोशन से भर आएं. हेमा मालिनी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र उनके लिए बहुत कुछ थे.
'धरम जी, मेरे लिए वो बहुत कुछ थे. एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान- दरअसल, वो मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे-बुरे वक़्त में मेरे साथ रहे हैं. अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से, और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था.'
'एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में, उनकी प्रतिभा, उनकी लोकप्रियता के बावजूद उनकी विनम्रता और उनकी सार्वभौमिक अपील ने उन्हें सभी दिग्गजों के बीच एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया. फिल्म उद्योग में उनकी स्थायी प्रसिद्धि और उपलब्धियां हमेशा रहेंगी. मेरा व्यक्तिगत नुकसान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है और उनकी कमी ताउम्र खलेगी. सालों के साथ के बाद, मेरे पास उन खास पलों को फिर से जीने के लिए ढेरों यादें बची हैं...'
Dharam ji❤️— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to' person in all times of need - in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5
