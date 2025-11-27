WPL 2026 Auction के बीच अनाया बांगड़ ने मैदान में खूब लगाए छक्के-चौके, वीडियो में रिवर्स स्वीप जीत लेगा दिल

भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी संजय बांगड़ की बेटी अनाया बांगड़ सुर्खियों में बनी रहती हैं. कुछ समय पहले वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आई थीं. शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था और फैंस को उनका एक नया अवतार देखने को मिला था. अब शो में सुर्खियों बटोरने के बाद उनका नाम WPL से जोड़ा जा रहा है. दरअसल अनाया ने क्रिकेट खेलते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. अनाया का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

अनाया का वीडियो हुआ वायरल

शेयर किए हुए वीडियो में अनाया जबरदस्त शॉट लगाती नजर आ रही हैं. वो मैदान में खेल रही हैं. क्रिकेट किट पहन हाथ में बैट लिए अनाया जबरदस्त शॉट मार रही हैं. उनका ये अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. अनाया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ये सिर्फ खेलने का शौक है. उनके इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग तो उनके खेलने का तरीका देखकर उन्हें स्मृति मंधाना भी कह रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

एक फैन ने लिखा- स्मृति मंधाना. दूसरे ने लिखा- आरसीबी की टीम ज्वाइन कर ली क्या. एक ने लिखा-बहुत अच्छे. एक फैन ने लिखा- क्या खेलती है यार. अनाया के इस वीडियो को अब तक हजारों लोग लाइक कर चुके हैं. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं.

बता दें अनाया बीते कई दिनों से अपनी क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर कर रही हैं. जिसे देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि वो प्रीमियर में डेब्यू के लिए अपनी तैयारियों में लग गई हैं. अनाया का क्रिकेट के लिए प्यार देखकर फैंस बहुत खुश हो रहे हैं.