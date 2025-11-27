पलाश मुच्छल को लेकर मैरी डि'कोस्टा का दावा, मैंने जुलाई में ही उसका पर्दाफाश कर दिया था लेकिन उस वक्त...

विज्ञापन

पलाश मुच्छल को लेकर एक अफवाह उड़ी कि वे किसी कोरियोग्राफर के साथ इन्वॉल्व्ड थे इस वजह से शादी में अड़चन आई. वहीं अब उसी महिला ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है.

पलाश मुच्छल को जानती हैं मैरी डी'कोस्टा
नई दिल्ली:

Smriti Mandhana-Palash Muchhal controversy: क्रिकेटर स्मृति मंधाना और कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टलने के बाद से इंटरनेट पर अफवाहों और बेबुनियाद खबरों की बाढ़ आ गई है. ऐसी ही एक अफवाह जो इस विवाद के दौरान सामने आई वह मैरी डी'कोस्टा से जुड़ी थी, जिन्हें इस कपल की शादी टलने का कारण बताया जा रहा है. अफवाहें तब फैलीं जब पलाश मुच्छल और मैरी डी'कोस्टा की बातचीत के कई स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सामने आए. कहा गया कि डी'कोस्टा ने फ्लर्ट वाली बातचीत की तस्वीरें Reddit पर शेयर कीं जो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गईं.

मैरी डी'कोस्टा ने दी सफाई

डी'कोस्टा ने अब वायरल इंस्टाग्राम बातचीत पर सफाई दी है, जिसमें कहा गया है कि वह पलाश मुच्छल से कभी नहीं मिलीं और उनकी बातचीत एक महीने तक चली. उन्होंने उन अफवाहों को भी गलत बताया कि वह कोरियोग्राफर हैं.

मैरी डी'कोस्टा ने क्या कहा?

"सबसे पहले ये चैट 29 अप्रैल और 30 मई 2025 के बीच हुई इसलिए कॉन्टैक्ट सिर्फ एक महीने तक चला. मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं कि मैं उनसे कभी नहीं मिली और न ही मैं उसके साथ किसी भी तरह से जुड़ी. लोग पूछ रहे हैं, "अब इस बारे में क्यों बात कर रही हूं?" सच तो यह है कि मैंने असल में जुलाई में ही उसे एक्सपोज कर दिया था, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, इसलिए इस पर किसी का ध्यान नहीं गया." उसने इंस्टाग्राम पर शेयर किए एक नोट में लिखा.

इससे पहले, मैरी ने फ्लर्टी चैट शेयर की थीं...

रेडिट पर, डी'कोस्टा ने पलाश के साथ अपनी कही जा रही बातचीत के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे. स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर आ गए हालांकि अकाउंट और डिस्प्ले इमेज अब हटा दिए गए हैं. डी'कोस्टा की पोस्ट में आगे कहा गया, "इस बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन रहा है कि मैं कौन हूं. मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं और मैं वह इंसान नहीं हूं जिसके साथ उन्होंने चीटिंग की. मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीजें मिक्स हो रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि लोग गलत बातें मान लें."

