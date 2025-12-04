विज्ञापन
IND vs SA 2nd ODI: किंग का शतक, अनुष्का का प्यार, सहवाग का दुलार फ़ैन्स की खुशियां बेशुमार

Virat Kohli 53rd ODI Century: दक्षिण अफ़्रीकी लेफ्ट आर्म पेसर मार्को यानसन की गेंद पर 38वें ओवर की आख़िरी गेंद से किंग कोहली ने एक रन और जोड़ा और वनडे क्रिकेट के इतिहास में अपना कद और विराट कर लिया.

  • विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में अपना 53वां वनडे शतक पूरा किया और रिकॉर्ड बनाया.
  • कोहली ने रायपुर के स्टेडियम में 60,000 से अधिक दर्शकों के सामने अपनी बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया.
  • उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट की तस्वीर साझा कर उनके प्रति अपना प्यार और समर्थन जताया.
दक्षिण अफ़्रीकी लेफ्ट आर्म पेसर मार्को यानसन की गेंद पर 38वें ओवर की आख़िरी गेंद से किंग कोहली ने एक रन और जोड़ा और वनडे क्रिकेट के इतिहास में अपना कद और विराट कर लिया. अपने 53वें वनडे शतक के बाद विराट ने ऊंची छलांग लगायी. दांयी हाथ की मुट्ठी भींचकर हवा में अपना दम दिखाया. रायपुर के स्टेडियम में बैठे 60,000 से ज़्यादा दर्शकों को और दुनिया भर में टीवी से चिपककर उनके 84वें शतक का इंतज़ार कर रहे फ़ैन्स को शतकीय सलाम कहा. और फिर, बेहद अहम, अपनी साथी और पत्नी अनुष्का का लॉकेट चुनकर मानो कहा, ‘शुक्रिया, मैंने फिर कर दिखाया!' 

अनुष्का का प्यार

पत्नी अनुष्का शर्मा विराट से बेशक मीलों दूर बैठीं हों. लेकिन विराट के दिल की धड़कनों की लगाम थामते हुए उन्होंने फिर से अपने और दुनिया के इस ख़ास हीरो पर प्यार दिखाया. इंस्टाग्राम पर स्टोरी में विराट की लगी इस तस्वीर को करोड़ों फ़ैन्स ने देखा और इसका भरपूर लुत्फ़ उठाया. 

करोड़ों फ़ैन्स के दिलों में क्रिकेट-बॉलीवुड की ये प्यारी सी जोड़ी राज करती है. 

‘चाय बनाने जितना आसानी से बनाते हैं रन'

विराट कोहली के क्रिकेट के साथी, दिल्ली में उनके सीनियर और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उनकी रायपुर की पारी को अपने ही अंदाज़ में सराहा रहे हैं. सहवाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X' पर ट्वीट किया, “विराट कोहली के 100 का नशा ही अलग है. हमलोग सेंचुरीज़ गिन रहे होते हैं, वो बस रूटिन का काम समझकर कर देता है. किंग ने बैक-टू-बैक शतक जड़ा है. वनडे में 53वां शतक. ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार शतक ऐसे लगाया जैसे बैटिंग बहुत आसान है.”

सहवाग ने रांची में विराट कोहली के 52वें वनडे शतक पर और भी दिलचस्प ट्वीट किया, “विराट कोहली ने फिर दिखाया कि रन बनाना उनके लिए उतना ही आसान है जितना हमारे लिये चाय बनाना. कोहली रिकॉर्ड के पीछे नहीं भाग रहे, रिकॉर्ड कोहली के पीछे बाग रहे हैं. आज भी वही भूख, वही जुनून. किंग हमेशा किंग रहता है!”

‘कभी नहीं टूटेगा ये रिकॉर्ड!'

कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम डायरेक्टक जॉय भट्टाचार्य ने भी कोहली के लिए तारीफ़ों के पुल बांधे हैं. जॉय भट्टाचार्य ने ‘X' पर ट्वीट किया, “वनडे के अबतक के सर्वश्रेष्ठ बैटर ने बैक-टू-बैक शतक लगाकर इस फॉर्मैट में अपने नांम 53वां शतक कर लिया है. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटने वाला है! विराट अब उस वक्त से ज़्यादा फ़िट लग रहे हैं जब 17 साल पहले उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी.”

विराट के शतकों का ये सिलसिला जिस रफ़्तार से जारी है, ज़ाहिर तौर पर कम से कम फ़ैन्स ज़रूर अपने किंग को अब शतकों का शतक लगानेवाला बादशाह बनते देखने की ख्वाहिश करने लगे हैं.

Virat Kohli, India, Cricket, Virender Sehwag
