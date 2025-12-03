नई दिल्ली से अमेरिका और पश्चिम को क्या संदेश देंगे मोदी और पुतिन

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस-यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है. वहीं पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने और उसे अलग-थलग करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इन हालात में पुतिन के भारत दौरे का खास मतलब है. इस दौरे का महत्व दोनों देशों के बीच होने वाली आम मुलाकात से कहीं ज्यादा है.

रणनीतिक संचार के दृष्टिकोण से, यह बैठक दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है.पुतिन अपने लोगों और वैश्विक पश्चिम को यह संदेश देंगे कि रूस अलग-थलग नहीं है, क्योंकि वैश्विक दक्षिण के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश ने उनके लिए लाल कालीन बिछा दिया है. दूसरी ओर, भारत अपने लोगों और दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत पश्चिमी दबाव में नहीं आ सकता और उसकी विदेश नीति उसके अपने राष्ट्रीय हितों से निर्धारित होगी.

भारत रूस में कितना होता है व्यापार

भारत-रूस संबंध अब केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं रह गए हैं.ये भू-राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनके सहयोग के क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होंगे. पश्चिमी देशों का मानना है कि भारत की ओर से रूस से ईंधन आयात से रूस को युद्ध में मदद मिली है. 2024-25 में रूस के साथ भारत का कुल व्यापार करीब 68 बिलियन डॉलर था. भारत ने 2024 में रूस से करीब 51 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया है. चीन और भारत रूस के दो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आयातक हैं. लेकिन पश्चिमी देशों का भारत को दोष देना बेतुका और साफ तौर पर गलत है. साल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि रूस के साथ यूरोपीय संघ का कुल व्यापार 70.3 अरब डॉलर था. इसने रूस को 34 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जो भारत द्वारा एक्सपोर्ट किए गए 4.9 बिलियन डॉलर से सात गुना ज्यादा है.

इसके अलावा, भारत ने रूस से तेल आयात करके किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है.पहली बात,रूस पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम के फैसले की कोई अंतरराष्ट्रीय वैधता नहीं है. यह फैसला संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी सार्वभौमिक संस्था द्वारा नहीं लिया गया था. दूसरी बात यह कि पश्चिम ने रूसी तेल के लिए 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा तय की थी. भारत ने उस कीमत पर रूसी तेल खरीदा. इसलिए, पश्चिम द्वारा युद्ध के लिए धन मुहैया कराने का आरोप लगाना बेतुका है. तीसरा, भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है. पिछले दो सालों में भारत के प्रमुख स्रोत रूस, इराक और सऊदी अरब रहे हैं. अगर भारत रूस से तेल नहीं आयात करता, तो तेल की कीमतें और बढ़ जातीं. इससे कई देशों में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती.

भारत और रूस का लक्ष्य 2030 तक दो-तरफा व्यापार को बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर करना है. भारत टैरिफ कम करने और मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत कर रहा है. उन्होंने पहले ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन कर दिए हैं. इस प्रोसेस को तेज करने की कोशिश करेंगे. इससे भारत को यूरेशिया में मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिलेगी.

भारत-रूस व्यापार में रुकावटें

रूस और दूसरे सेंट्रल एशियाई देशों के साथ व्यापार में एक बड़ी रुकावट सीधा व्यापार मार्ग का न होना है. पाकिस्तान, जो दोनों इलाकों के बीच है, भारतीय सामान को अपने इलाके से गुजरने नहीं देता. इसलिए, भारत रूस, ईरान और दूसरे देशों के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) को फाइनल करने की कोशिश कर रहा है. उम्मीद है कि इससे परंपरागत स्वेज़ कैनाल रूट से पारगमन समय 45-60 दिनों से घटकर केवल 25-30 दिन रह जाएगा. एक अच्छी बात यह है कि INSTC का ईस्टर्न कॉरिडोर नवंबर 2025 में चालू हो गया, जब मॉस्को से शुरू होने वाली एक कार्गो ट्रेन ईरान पहुंची. यह ईस्टर्न रूट कज़ाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान (KTI) रेल-लाइन का इस्तेमाल करता है, INSTC का पश्चिमी रूट, जो बंदर अब्बास से बाकू, अस्त्राखान से मॉस्को तक जाता है, ईरान में लड़ाई और ईरान और अजरबैजान के बीच रश्त-अस्तारा रेलवे के अधूरे काम की वजह से धीमी तरक्की कर रहा है. भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है. अगर अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़ता है और इसे INSTC से जोड़ा जाता है, तो यह पोर्ट बहुत असरदार होगा.

नई दिल्ली द्वारा पश्चिमी नियमों का भी उल्लंघन न करने के बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल आयात करने पर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है. भारत पर कुल अमेरिकी शुल्क 50 फीसदी है. अमेरिका ने दो रूसी तेल निर्यातक कंपनियों, रोजनेफ्ट और लुकोइल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इन प्रतिबंधों के साथ, निजी भारतीय कंपनी द्वितीयक प्रतिबंध के डर से आयात कम कर देंगी. रिलायंस रूसी तेल के प्रमुख आयातकों में से एक था, लेकिन प्रतिबंध के डर से, उसने रूस से अपने आयात में कटौती शुरू कर दी है. मोदी-पुतिन बैठक की एक महत्वपूर्ण चिंता यह होगी कि अमेरिका के एकतरफा शुल्क के मुद्दे को कैसे दरकिनार किया जाए और उससे कैसे निपटा जाए. दोनों ही देश अमेरिका द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वित्तीय साधनों के हथियारीकरण से नाराज हैं.

क्या भारत और रूस रक्षा संबंध और बढ़ाएंगे

रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग एक और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दा है. दोनों देश एस-500 मिसाइल रक्षा प्रणाली और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट Su-57 की खरीद के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं. भारतीय वायुसेना विमानों की कमी से जूझ रही है. भारत के पास केवल 29 स्क्वाड्रन है, लेकिन उसकी जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है. इसलिए, भारत और अधिक लड़ाकू जेट शामिल करने की संभावना तलाश रहा है. रूसी लड़ाकू जेट खरीदने का एक फायदा यह है कि यह सस्ता है और भारतीय वायुसेना रूसी लड़ाकू जेट से परिचित है. मिग-21 और सुखोई भारत के दो प्रमुख लड़ाकू विमान हैं. प्रौद्योगिकी साझा करने और संयुक्त सैन्य उत्पादन की संभावना भी तलाशी जाएगी. इसी तरह, भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए भारत कुछ और एस-400 हासिल करने की प्रक्रिया में है. भारत के पास अभी एस-400 मिसाइल सिस्टम के तीन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन हैं. भारत को 2026 तक दो और स्क्वाड्रन मिलने की उम्मीद है.

एक और दिलचस्प बात यह है कि रूस अपना लेबर मार्केट भारतीयों के लिए खोल रहा है. रूस में मजदूरों की कमी है और उसे अपने विकास को बनाए रखने के लिए तुरंत और मजदूरों की जरूरत है. साल 2025 में, विदेशी मजदूर के लिए रूस का कुल कोटा 234,900 है, इसमें भारतीय नागरिकों के लिए 71,817 जगहें हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल सेक्टर में एक लाख से ज्यादा भारतीय मजदूर रूस में काम कर रहे हैं. यह एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि रूस में भारतीय कामगार बहुत कम थे.

संक्षेप में, पुतिन की भारत यात्रा द्विपक्षीय और वैश्विक दोनों ही दृष्टियों से प्रासंगिक है. पश्चिमी देश इस यात्रा से नाखुश जरूर होंगे, लेकिन भारत को अपनी विदेश नीति को हितों के आधार पर आगे बढ़ाना होगा. रूस भारत के भू-राजनीतिक और सुरक्षा हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

डिस्क्लेमर: डॉक्टर राजन कुमार दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फार रसियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में पढ़ाते हैं.इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उससे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.