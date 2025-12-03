विज्ञापन
विशेष लिंक

योगी से भोगी कैसे बन गया ये शख्स, योग गुरु ने खुद बताया क्यों फंस गया ऐसी मोह माया में

Yogi to Bhogi Viral Video: जिन्होंने जिंदगी में योग और वेद का ज्ञान लोगों में बांटा, आज वही क्लब की रोशनी में जिंदगी का दूसरा रंग दिखा रहे हैं. यही अनोखा 'यू-टर्न' इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सुपर वायरल बना रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
योगी से भोगी कैसे बन गया ये शख्स, योग गुरु ने खुद बताया क्यों फंस गया ऐसी मोह माया में
जिंदगी का 'यू-टर्न' जो किसी फिल्म से कम नहीं, क्यों छोड़ दी तपस्या और पकड़ लिया पार्टी का रास्ता?

Yogi To Bhogi Viral Video: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ ले आती है कि खुद इंसान भी हैरान रह जाता है. आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी कि, लोग घर-परिवार छोड़कर सन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं, पहाड़ों पर तपस्या करने निकल जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस शख्स ने तो पूरी कहानी ही उल्टी लिख दी, जिसने लोगों को योग, वेद और आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए उनकी जिंदगी बदल दीं, उसी ने खुद अपनी जिंदगी को पार्टी, क्लब और 'हर रस' वाली लाइफ में बदल लिया. उसकी बातों में मजाक भी है, सच्चाई भी है और सबसे ज्यादा है जिंदगी को खुलकर जीने का जज्बा.

ये भी पढ़ें:-'दिल ने दिवाला निकाल दिया' 4 घंटे में शादी...18 दिन में कंगाल, इस अजीबोगरीब लव-स्टोरी ने हिला दिया इंटरनेट

योग छोड़कर 'भोग' की राह, आखिर क्या हुआ उसकी लाइफ में? (viral Instagram reel)

वायरल वीडियो में शख्स बेहद कैजुअल अंदाज में कहता है, 'लोग योगी बनते हैं, साधु बनते है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ. मैंने जिंदगीभर योग सिखाया, वेद सिखाए, अद्वैत-द्वैत पर लेक्चर दिए. दुनिया भर में वर्कशॉप्स दीं, लेकिन एक दिन दिल बोला...बहुत हुआ योग, अब भोग करो.' वह हंसते हुए आगे कहता है, 'अब मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया है, पार्टी करता हूं…आमरस, धू्मरस, सोमरस...हर रस का स्वाद ले रहा हूं. एक ही जिंदगी मिली है, इसे खुलकर जीना है.' उसकी ये बातें सुनकर लोग हैरान भी हैं और एंटरटेन भी.

यह वीडियो क्यों हो रहा है इतना वायरल? (yogi leaves spiritual life)

इस वीडियो को @bhogiyogidxb नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है. कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं, 'ये तो असली प्लॉट ट्विस्ट है.' एक यूजर ने लिखा, 'योग से भोग तक की जर्नी..दिलचस्प.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'भाई की एनर्जी अलग है.' कुछ लोग इसे लाइफ की रियलिटी बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक मजाकिया अंदाज में लिया गया कंटेंट मान रहे हैं. सच चाहे जो भी हो, इस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है. क्या जिंदगी नियमों से चलती है, या दिल से?

ये भी पढ़ें:-इतनी सुंदर दुल्हन देख लोगों को हुई दूल्हे से जलन, वीडियो देख बोले- हमारी क्या गलती है भगवान

जिंदगी का असली सार...उसकी जुबानी (bhogi lifestyle trend)

वीडियो में वह बार-बार यही दोहराता है कि अब वह अपनी इस नई लाइफ की जर्नी वीडियो के जरिए दुनिया के साथ शेयर करता रहेगा, यानी लोगों को अब 'योगी' नहीं, 'भोगी' का नया अवतार देखने को मिलेगा और यही बात उसे सोशल मीडिया का नया वायरल स्टार बना रही है.

ये भी पढ़ें:-मैं 3 बार मर चुकी हूं...महिला का अजीबोगरीब दावा, मौत के पार जो देखा, उसने दुनिया को चौंका दिया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yogi To Bhogi Viral Video, Viral Instagram Reels, Trending Video India, Yogi Leaves Spiritual Life, Bhogi Lifestyle Trend
Get App for Better Experience
Install Now