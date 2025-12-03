योगी से भोगी कैसे बन गया ये शख्स, योग गुरु ने खुद बताया क्यों फंस गया ऐसी मोह माया में

Yogi To Bhogi Viral Video: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ ले आती है कि खुद इंसान भी हैरान रह जाता है. आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी कि, लोग घर-परिवार छोड़कर सन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं, पहाड़ों पर तपस्या करने निकल जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस शख्स ने तो पूरी कहानी ही उल्टी लिख दी, जिसने लोगों को योग, वेद और आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए उनकी जिंदगी बदल दीं, उसी ने खुद अपनी जिंदगी को पार्टी, क्लब और 'हर रस' वाली लाइफ में बदल लिया. उसकी बातों में मजाक भी है, सच्चाई भी है और सबसे ज्यादा है जिंदगी को खुलकर जीने का जज्बा.

योग छोड़कर 'भोग' की राह, आखिर क्या हुआ उसकी लाइफ में? (viral Instagram reel)

वायरल वीडियो में शख्स बेहद कैजुअल अंदाज में कहता है, 'लोग योगी बनते हैं, साधु बनते है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ. मैंने जिंदगीभर योग सिखाया, वेद सिखाए, अद्वैत-द्वैत पर लेक्चर दिए. दुनिया भर में वर्कशॉप्स दीं, लेकिन एक दिन दिल बोला...बहुत हुआ योग, अब भोग करो.' वह हंसते हुए आगे कहता है, 'अब मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया है, पार्टी करता हूं…आमरस, धू्मरस, सोमरस...हर रस का स्वाद ले रहा हूं. एक ही जिंदगी मिली है, इसे खुलकर जीना है.' उसकी ये बातें सुनकर लोग हैरान भी हैं और एंटरटेन भी.

यह वीडियो क्यों हो रहा है इतना वायरल? (yogi leaves spiritual life)

इस वीडियो को @bhogiyogidxb नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया है. कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं, 'ये तो असली प्लॉट ट्विस्ट है.' एक यूजर ने लिखा, 'योग से भोग तक की जर्नी..दिलचस्प.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'भाई की एनर्जी अलग है.' कुछ लोग इसे लाइफ की रियलिटी बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक मजाकिया अंदाज में लिया गया कंटेंट मान रहे हैं. सच चाहे जो भी हो, इस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है. क्या जिंदगी नियमों से चलती है, या दिल से?

जिंदगी का असली सार...उसकी जुबानी (bhogi lifestyle trend)

वीडियो में वह बार-बार यही दोहराता है कि अब वह अपनी इस नई लाइफ की जर्नी वीडियो के जरिए दुनिया के साथ शेयर करता रहेगा, यानी लोगों को अब 'योगी' नहीं, 'भोगी' का नया अवतार देखने को मिलेगा और यही बात उसे सोशल मीडिया का नया वायरल स्टार बना रही है.

