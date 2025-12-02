'इश्क' फिल्म की ये छोटी बच्ची याद है? 28 साल बाद देती हैं काजोल-जूही को टक्कर, फैंस बोले- इतनी खूबसूरत कैसे

साल 1997 में रिलीज हुई आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल स्टारर फिर इश्क उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी. इस सुपरहिट फिल्म में काजोल के साथ एक छोटी सी बच्ची नजर आई थी, जिसे एक सीन में वह प्यार से गोद में उठाती हैं. गुलाबी फ्रॉक में वह प्यारी की बच्ची क्या आपको याद है? वह नन्ही बच्ची आज बॉलीवुड की एक बेहतरीन अदाकारा और अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से फैंस का दिल चुराती है. हम बात कर रहे हैं, फिल्म दंगल में गीता फोगाट का किरदार निभा कर घर-घर में मशहूर हुई एक्ट्रेस फातिमा सना शेख की.

हाल में रिलीज हुई ये फिल्म

हाल में फातिमा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' रिलीज हुई. फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सफेद रंग की साड़ी में पहुंची फातिमा आसमान से उतरीं किसी अप्सरा सी नजर आ रही थीं. वहीं इस मौके पर काजोल भी पहुंची हुई थीं. फातिमा और काजोल ने एक साथ फोटो के लिए पोज भी दिया. इस वीडियो के वायरल होने पर लोगों को फिल्म इश्क का वो सीन याद आ गया, जब काजोल, फातिमा को गोद में उठाती हैं.

दंगल के अलावा फातिमा फिल्म मेट्रो इन दिनों, आप जैसा कोई और अब गुस्ताख दिल में लीड रोल में नजर आई हैं. वह चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर चाची 420, वन 2 का 4 और बड़े दिनवाले में नजर आई थीं. हाल में एक इंटरव्यू के दौरान फातिमा ने खुद बताया था कि दंगल के पहले भी आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं. फातिमा ने कहा, ‘बहुत पहले वो इश्क फिल्म थी. उसमें एक सीन है जहां पर आमिर जाते हैं ऐसे ‘मरा, मरा, मरा' करते हैं और सामने काजोल उसके हाथ में एक बच्ची होती है तो वो बच्ची मैं हूं. हां वो मैं हूं'.