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एशियन गेम्स से वरुण चक्रवर्ती OUT, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला टीम इंडिया में मौका, जानें कौन है ?

एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में बदलाव हुआ है. वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह भारतीय टीम में एक नए खिलाड़ी को मौका मिला है.

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एशियन गेम्स से वरुण चक्रवर्ती OUT, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला टीम इंडिया में मौका, जानें कौन है ?
वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से बाहर

वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण एशियन गेम्स से भी बाहर हो गए हैं. वहीं. अब उनकी जगह एक नए खिलाडी़ को टीम इंडिया में मौका मिला है. PTI के रिपोेर्ट्स के अनुसार वरुण चक्रवर्ती के रिप्लेसमेंट के तौर पर  उत्तर प्रदेश के विपराज निगम को टीम में शामिल कर लिया गया है. बीसीसीआई जल्द ही इसका ऐलान करने वाला है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के विपराज निगम आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रहे हैं. विपराज निगम लेग स्पिनर हैं और वह आईपीएल के अलावा यू पी टी 20 लीग में भी अपनी गेंदबाजी से जलवा दिखा चुके हैं.

यूपी टी-20 लीग में विपराज ने अबतक कुल 11 मैचों में 20 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया था. ओवर ऑल विपराज निगम ने टी-20 में अबतक कुल 34 विकेट लिए हैं. आईपीएल में विपराज के नाम 19 मैच में 13 विकेट लेने का कमाल दर्ज है. हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में विराज ने 60 रन देकर 3 विकेट लिए थे. 

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एशियन गेम्स 19 सितंबर को जापान के आइची-नागोया में शुरू होंगे.  बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर PTI को बताया, "वरुण अनिश्चित काल के लिए बाहर हो गए हैं, लंबी लिस्ट में से विपराज निगम और कुलदीप यादव दो उपलब्ध विकल्प थे, कुलदीप इस महीने के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच खेलेंगे."

चक्रवर्ती, जो अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही T20I सीरीज़ के पहले मैच में चोट लगने के कारण बाहर हो गए थे, उनके कुछ समय तक बाहर रहने की उम्मीद है.  21 साल के इस खिलाड़ी ने अपने आईपीएल करियर में लगभग 176 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर अपनी जबरदस्त हिटिंग क्षमता भी दिखाई है.

एशियाई गेम्स में पुरुषों का क्रिकेट मुकाबला 24 सितंबर से शुरू होगा. भारत क्वार्टर फाइनल स्टेज से शुरुआत करेगा. चक्रवर्ती का बाहर होना भारत के लिए एक झटका है, 35 साल के यह खिलाड़ी अफगानिस्तान सीरीज से पहले हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद नेशनल टीम में लौटे थे. पहले टी-20 के बाद उन्हें परेशानी महसूस हुई और उन्हें आगे की जांच के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस वापस भेज दिया गया. 

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