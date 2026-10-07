उत्तर प्रदेश कैडर में 7 अक्‍टूबर को भारतीय पुल‍िस सेवा के 20 अफसरों के तबादले क‍िए गए हैं. यूपी पुलिस महकमे में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच आईपीएस रवीना त्यागी को बाराबंकी जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. राजधानी लखनऊ से सटे इस अहम जिले की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी अब इस लेडी सिंघम के कंधों पर होगी.

यूपी की योगी आदित्‍यनाथ सरकार द्वारा जारी तबादला सूची में कई जिलों के पुलिस कप्तानों और वरिष्ठ अधिकारियों की ज‍िम्‍मेदारी बदली गई है. इसी क्रम में बाराबंकी के निवर्तमान एसपी अर्पित विजयवर्गीय को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट भेजा गया है, जहां उन्हें पुलिस उपायुक्त के रूप में तैनाती दी गई है.

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कौन हैं आईपीएस रवीना त्‍यागी?

रवीना त्‍यागी उत्‍तर प्रदेश कैडर में भारतीय पुल‍िस सेवा की 2014 बैच की आईपीएस हैं. 5 नवंबर 1987 को जन्‍मी रवीना त्‍यागी मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की रहने वाली हैं. इनके पास बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री है. रवीना त्‍यागी ने संघ लोक सेवा आयोग की स‍िव‍िल सेवा परीक्षा में अख‍िल भारतीय स्‍तर पर 170वीं रैंक हास‍िल की थी. रवीना त्यागी की नियुक्ति को प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में से एक बाराबंकी के लिए अहम माना जा रहा है. लखनऊ से सटे होने के कारण जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और संवेदनशील मामलों पर विशेष नजर रहती है. ऐसे में नई एसपी के सामने प्रशासनिक समन्वय और पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने की चुनौती होगी.

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यूपी में 20 आईपीएस का ट्रांसफर

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने एक साथ 20 आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में बस्ती, जौनपुर, मऊ, बलिया, बागपत, हापुड़ और जालौन समेत कई जिलों के पुलिस प्रमुख बदले गए हैं. इसके अलावा लखनऊ कमिश्नरेट और कुछ अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में भी डीसीपी और एसपी स्तर पर नई तैनातियां की गई हैं.

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