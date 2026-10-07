न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में कौन IN, कौन OUT?

न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भारत की टी20 टीम का ऐलान हो गया है. 4 साल बाद भुवनेश्वर कुमार की टी-20 टीम में वापसी हुई है. टी20 सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वैभव सूर्यवंशी को चुना गया है, जबकि तिलक वर्मा उप-कप्तानी की भूमिका संभालेंगे. स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, टीम में 4 साल बाद भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है तो वहीं एक खिलाड़ी को टी-20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है. भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. 36 साल के भुवनेश्वर कुमार ने टी20 टीम में वापसी की है. उन्होंने इस फॉर्मेट में अपना पिछला मैच नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर ही खेला था.

भुवी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए दो शानदार आईपीएल सीजन खेलने के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की है. इस तेज गेंदबाज को हाल ही में हांगकांग सिक्सेस के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन टी20 टीम में शामिल होने के कारण वह इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे.

T20I टीम में कौन नहीं है?

जसप्रीत बुमराह को उनके वर्कलोड को देखते हुए टी20 सीरीज के लिए फिर से आराम दिया गया है. भारत न्यूज़ीलैंड टीम के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरजी और उसके बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलेगा. ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं. मौजूदा T20I टीम से बाहर किए गए एकमात्र खिलाड़ी लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई हैं. हाल के तीन टी-20 मैचों में कोई विकेट न लेने के बाद बिश्नोई को टीम से बाहर कर दिया गया है.

इन मैचों में एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल थे. टीम में वापसी के बाद, बिश्नोई का सबसे अच्छा प्रदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने 3 विकेट लिए थे. इंग्लैंड में खेले गए मैनचेस्टर टी-20 में वे कोई विकेट नहीं ले पाए और 60 रन दिए.जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज में उन्होंने हर मैच में एक-एक विकेट लिया. इस साल उन्होंने 12 T20I मैचों में 31.10 की औसत से 10 विकेट लिए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच में उन्होंने तीन ओवर में 44 रन दिए थे.

रवि बिश्नोई की जगह कौन लेगा?

भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के दौरान लगी साइड स्ट्रेन की चोट से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं. वरुण ने 2026 में 16 T20I मैच खेले हैं और 24.15 की औसत से 20 विकेट लिए हैं. इस साल उन्हें चोटों से जूझना पड़ा है. यह पहली बार होगा जब वरुण न्यूजीलैंड में टी-20 मैच खेलें.अब तक, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20I मैच खेले हैं और 34 की औसत से 5 विकेट लिए हैं. इसमें T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भी शामिल है, जहां उन्होंने जबरदस्त फॉर्म में चल रहे टिम सीफर्ट को आउट किया था.

भारत की टी-20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का T20 टीम कैसी है !

न्यूजीलैंड पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए लगभग पूरी मजबूती वाली टीम के साथ उतरेगा. उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ों पर ज़्यादा जोर देने वाली टीम चुनी है. चोट के कारण रचिन रवींद्र और बेन सियर्स T20I सीरीज में नहीं खेल पाएंगे.

न्यूज़ीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, ज़ैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट, नाथन स्मिथ

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