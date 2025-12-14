विज्ञापन
india u19 vs pakistan u19 asia cup: बल्ले से चूके तो गेंद से वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान को दिया दर्द, इस अंदाज में मनाया सेलिब्रेशन

Vaibhav Suryavanshi Bowling vs Pakistan Celebration Viral: वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से चूकने के बाद गेंद से कमाल कर पाकिस्तान को झटका दिया, जिसके जश्न का सेलिब्रेशन वायरल हो रहा है.

Vaibhav Suryavanshi Takes Wicket vs Pakistan Celebration Viral

IND vs PAK U19 Highlights Vaibhav Suryavanshi Bowling: वैभव सूर्यवंशी ने फरहान यूसुफ को आउट कर भारत के हिस्से में एक विकेट दिलाया. वैभव ने भारत को ये सफलता 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिलाया और इसके साथ ही उन्होंने इस विकेट का जश्न पुरे जोश में मनाया मानों वो अपने विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान के जश्न का जवाब दे रहे थे. वैभव का ये सेलिब्रेशन फैंस के बीच वायरल हो रहा है. अंडर-19 एशिया कप 2025 में दुबई के आईसीसी एकेडमी में खेले जा रहे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रन का लक्ष्य दिया जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 150 रनों पर सिमट गई और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 90 रन से जीत लिया.

Photo Credit: @Varungiri0

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. 49 ओवर के खेल में भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी उतरे. वैभव सूर्यवंशी से पिछले मैच की तरह इस मैच में भी बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह महज 5 रन बनाकर आउट हो गए.

वैभव सूर्यवंशी बल्ले से फ्लॉप होने के बाद उदास दिखे लेकिन भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 21 रन के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा, इसके आबाद ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा और पाकिस्तान का स्कोर एक समय में 77 रन पर 5 विकेट हो गए. 241 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान टीम के लिए अब वापसी का रास्ता बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा. 

भारतीय पारी का आकर्षण आरोन जॉर्ज रहे. जॉर्ज ने 88 गेंद पर 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 85 रन की पारी खेली. जॉर्ज के अलावा कनिष्क चौहान ने 46 गेंद पर 46 रन की पारी खेली. कनिष्क ने अपनी पारी में 3 छक्के और 2 चौके लगाए. भारतीय टीम 46.1 ओवर में 240 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद साएम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट लिए. निकाब शफीक ने 2, जबकि अली राजा और अहमद हुसैन ने 1-1 विकेट लिए.

