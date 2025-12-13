मात्र 100 रुपये में T20 वर्ल्ड कप का रोमांच! जानिए कैसे मिलेगा 2026 विश्व कप का सबसे सस्ता टिकट

क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप का टिकट अब महज ₹100 में खरीदा जा सकता है. यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने की है, जिसने इस टूर्नामेंट को अब तक का सबसे सुलभ और समावेशी (Accessible and Inclusive) ग्‍लोबल क्रिकेट इवेंट बनाने का लक्ष्य रखा है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी और 55 मैच खेले जाएंगे.

सिर्फ 100 रुपये में स्टेडियम का मजा

T20 विश्व कप 2026 के लिए टिकटों की बिक्री गुरुवार से ही शुरू हो गई है. पहले चरण (Phase I) की बिक्री में कुछ चुनिंदा स्थानों के लिए टिकट की शुरुआती कीमत भारत में 100 रुपये और श्रीलंका में 'LKR 1,000' रखी गई है.

ICC के CEO संजोग गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य किफायतीपन (Affordability) को केंद्र में रखना है. उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि हर प्रशंसक, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो, विश्व स्तरीय क्रिकेट का स्टेडियम में अनुभव ले सके.' यह कदम लाखों क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम की ऊर्जा, भावना और जादू का हिस्सा बनने का मौका देगा.

कैसे और कहां मिलेगा सबसे सस्ता टिकट?

अगर आप भी मात्र 100 रुपये में T20 वर्ल्ड कप का रोमांच देखना चाहते हैं, तो आपको ICC के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर टिकटों की बिक्री पर तुरंत नजर रखनी होगी. चूंकि 100 रुपये वाले टिकटों की संख्या सीमित होगी और ये शुरुआती चरण (Phase I) में बेचे जा रहे हैं, इसलिए इनकी मांग अत्यधिक रहने की संभावना है.

जल्दबाजी जरूरी: ₹100 की कीमत वाले टिकटों के लिए आपको बिक्री शुरू होते ही तुरंत बुकिंग करनी होगी.

वेन्यू पर ध्यान दें: सबसे सस्ते टिकट आमतौर पर ग्रुप स्टेज के मैचों या कम डिमांड वाले वेन्यू के लिए उपलब्ध होते हैं.

भारत और श्रीलंका में कहां-कहां होंगे मुकाबले?

यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी और 55 मैच खेले जाएंगे. भारत में अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मैच होंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो (दो वेन्यू) और कैंडी में मैच होंगे.

टूर्नामेंट की शुरुआत में भारत अपने पहले तीन मैचों में से एक में अमेरिका से भी भिड़ेगा. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने भी इस पर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि 100 रुपये से शुरू होने वाले टिकटों से विश्व कप को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ गया है, और वे एक विश्व स्तरीय मैच-डे अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के CEO, एश्ले डी सिल्वा ने भी प्रशंसकों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपनी सीटें सुरक्षित करें ताकि वे एक्शन का एक भी पल न चूकें.