हर तरफ घना कोहरा... सर्दी गायब पर पूरा दिल्ली NCR सफेद चादर में लिपटा, जानें कब बारिश से मौसम पलटने के आसार

Delhi Wearher News: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड तो नहीं पड़ रही है, लेकिन कोहरे की जबरदस्त मार देखने को मिल रही है. इससे 5 से 10 माटर दूर तक नहीं दिख रहा है.

Delhi Weather News Fog Alert: आगरा की तस्वीर, दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा
नई दिल्ली:

Delhi Weather News Today: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा सोमवार को दिखाई दिया. कोहरा इतना घना था कि 5-10 मीटर की दूरी तक भी नहीं दिखाई दे रहा था. मौसम विभाग ने पहले ही नोएडा  गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट बताया था. 15 दिसंबर को स्थिति बहुत ही खराब रही. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के ज्यादातर इलाकों में 15 और 16 दिसंबर को और  उत्तर पूर्वी भारत में 15 से 19 दिसंबर, हिमाचल में 15 से 17 दिसंबर तक घना कोहरा रहने के आसार हैं. वायु प्रदूषण के साथ हवा की स्थिति और खराब रहेगी. 

मौसम विभाग के पूर्वानुमान की मानें तो 17 दिसंबर के पहले राहत मिलने की संभावना नहीं है. 17 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बन रही है. तब दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बादल छाये रहने की संभावना है, हालांकि इससे बारिश होगी या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता. लेकिन इससे उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ओर से आ रही हवाएं रुक सकती हैं और वायु प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो सकती है और Smog बढ़ सकता है. लेकिन मंगलवार से हालात में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

Weather News

दिल्ली में एक हफ्ते मौसम का हाल

  • 15 दिसंबर को मध्यम से लेकर घने कोहरे के साथ दोपहर को थोड़ा मौसम खुला रह सकता है. हालांकि स्मॉग की स्थिति बनी रहेगी

  • 16 दिसंबर को आसमान थोड़ा साफ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी
  • 17 दिसंबर को आसमान साफ रहेगा, लेकिन कोहरा छाया रहेगा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा
  • 18 से 20 दिसंबर भी कोहरे का असर रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा.कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है.
Fog alert

मौसम विभाग का कहना है कि 17 दिसंबर को उत्तर भारत, पाकिस्तान और आसपास के हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है. 17 दिसंबर की रात से ये सक्रियता पकड़ेगा. इससे कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश भी देखने को मिल सकती है. 

सर्दी भी बढ़ेगी उत्तर भारत में 

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में तापमान में दो डिग्री की कमी आने के आसार है. इससे दिल्ली नोएडा,गाजियाबाद समेत उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक नीचे आएगा और ठंड पढ़ेगी. हालांकि अधिकतम तापमान में ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी.

