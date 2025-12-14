Ind vs sa Team 3rd t20i: अर्शदीप का पावरफुल रिकॉर्ड, कारनामा करने वाले 18 साल में इकलौते भारतीय बॉलर

लेफ्टी सरदार अर्शदीप को टी20 फॉर्मेट में सौ विकेट लेने के बावजूद भले ही अभी भी पहला टेस्ट मैच खेलना बाकी हो, लेकिन इस प्रारूप में तो उनका कोई जोड़ नहीं ही है. और इस बात पर सरदार जी ने रविवार को धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में मुहर लगा दी. अर्शदीप ने बाएं हाथ से कारनामा करते हुए वह पावरफुल कारनामा कर दिखाया, जो उनसे पहले इस फॉर्मेट में पिछले 18 साल में कोई और भारतीय बॉलर नहीं ही कर सका. धर्मशाला के हालात को दोनों हाथों से भुनाते हुए अर्शदीप ने शुरुआती 3 ओवरों का सुपर स्पेल फेंकते हुए 3 ओवरों में सिर्फ 9 रन देकर इतने ही विकेट चटकाए.

पावरप्ले के पावरफुल बॉलर!

अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीकी ओपनर रीजा हेंड्रिक्स को पहले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू कर चलता किया, तो इसी के साथ ही वह पावर-प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलर बन गए. इससे पहले इस मामले में भुवनेश्वर कुमार (47) बॉस थे, लेकिन अब अर्शदीप ने पहली पायदान पर अपना नाम लिखवा लिया है. चलिए जानिए कि जब बात टी20 फॉर्मेट में शुरुआती 6 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने की आती है, तो साल 2007 में इस फॉर्मेट का आगाज होने के बाद से शीर्ष 5 भारतीय बॉलर कौन हैं और कौन किस नंबर पर है?

टी20 में भारत के शीर्ष सबसे 'पावरफुल' गेंदबाज

विकेट नाम इकॉनमी रन-रेट

48 अर्शदीप सिंह 7.59

47 भुवनेश्वर कुमार 5.73

33 जसप्रीत बुमराह 6.25

21 अक्षर पटेल 7.81

21 वॉशिंगटन सुंदर 6.67

19 आशीष नेहरा 7.15



