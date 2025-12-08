पलाश मुच्छल ने डिलीट किया स्मृति मंधाना के साथ की ये खास पोस्ट, कभी हुई थी जमकर वायरल

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी टूट गई है. रविवार को दोनों ने अलग-अलग बयान जारी कर कन्फर्म किया कि 24 नवंबर को होने वाली उनकी शादी रद्द हो चुकी है. कुछ हफ्तों से अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन अब जाकर मामला साफ हुआ. स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने से शादी टल गई थी, फिर पलाश मुच्छल को भी छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई. अस्पताल में भर्ती होने के बाद दोनों परिवारों ने फैसला लिया.

बयान के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर लिया. स्मृति ने प्री-वेडिंग फोटोज, प्रपोजल वीडियो और वर्ल्ड कप जीत के क्लिप्स डिलीट कर दिए.उनके प्रपोजल वीडियो और वर्ल्ड कप जीत के क्लिप्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. पलाश ने भी प्रपोजल वीडियो और वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन पोस्ट हटा लीं, लेकिन बाकी कुछ पोस्ट अभी बाकी हैं. आपको बता दें कि स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पिछले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही थीं. मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं, लेकिन साफ करना जरूरी है कि शादी रद्द हो गई है. कृपया दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ने दें. मेरा फोकस हमेशा देश के लिए खेलना और ट्रॉफी जीतना रहेगा. सबका शुक्रिया, अब आगे बढ़ने का वक्त है."

Photo Credit: Palash Muchhal Instagram

पलाश ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला ले चुका हूं. बिना सबूत के अफवाहों पर लोगों की प्रतिक्रिया देखना बहुत मुश्किल रहा. यह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर है, लेकिन मैं गरिमा से सामना करूंगा. उम्मीद है कि समाज बिना सोचे-समझे जज करने से पहले रुकेगा. हमारी बातें किसी को चोट पहुंचा सकती हैं, जिसका अंदाजा हमें नहीं होता."

