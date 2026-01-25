'टीचर और प्रिंसिपल ने...', सूर्यकुमार यादव ने कहां सीखा विपक्षी टीमों को रौंदना? जीत के बाद किया हैरतअंगेज खुलासा

Suryakumar Yadav Indian Captain Statement After Victory In Third T20I Match Against New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला 25 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में खेला गया. जहां भारतीय टीम 10 ओवर शेष रहते आठ विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली इस बड़ी जीत से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'टीचर और प्रिंसिपल ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए पर्याप्त समय दिया था. मैं ग्राउंड पर जाकर खेलता था. मैंने वहीं जाकर डोमिनेशन सीखा. हम इसी ब्रांड का क्रिकेट खेलना चाहते थे. ऊपर के दोनों बल्लेबाजों ने मेरा काम आसान कर दिया था.' रवि बिश्नोई के बारे में चर्चा करते हुए कैप्टन ने कहा, 'उनका प्लान बिल्कूल साफ है. वह अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कब कैसी गेंदबाजी करनी है. वरुण के लिए भी यह अच्छा रेस्ट डे हो गया.'

लक्ष्य का पीछा करते हुए खूब चला अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव का बल्ला

गुवाहाटी में विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एक अलग ही अंदाज में नजर आए. पारी का आगाज करते हुए अभिषेक ने महज 20 गेंदों में नाबाद 68 रनों का योगदान दिया, जबकि सूर्यकुमार यादव चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंद में नाबाद 57 रन बनाने में कामयाब रहे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने 13 गेदों में 28 रनों का योगदान दिया.

गेंदबाजी में बुमराह और बिश्नोई का रहा जलवा

बल्लेबाजी से पहले गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई का जलवा रहा. टीम के लिए बुमराह ने चार ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 4.25 की इकॉनमी से 17 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की, जबकि बिश्नोई और पंड्या दो-दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. हर्षित राणा के खाते में एक सफलता आई.

भारत को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो गुवाहाटी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की 20 ओवरों में 153/9 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे भारतीय टीम ने 10 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया.

