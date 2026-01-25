विज्ञापन
Gold-Silver Price: सोना 1.54 लाख पार, चांदी ने रचा इतिहास, एक हफ्ते में बदल गई तस्वीर

वैश्विक बाजारों में भी सोने-चांदी का जलवा रहा. सोना जहां 5,017 डॉलर प्रति औंस (ऑल-टाइम हाई) पर ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी ने शतक लगाकर 101 डॉलर प्रति औंस का जादुई आंकड़ा छू लिया.

Gold-Silver Price: सोने और चांदी की कीमतों ने इस हफ्ते निवेशकों को चौंका दिया है. सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के बीच सोना 1.54 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, वहीं, चांदी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3.17 लाख रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत में एक हफ्ते में 12,717 रुपए की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई,

चांदी की बड़ी छलांग

सोने से भी ज्यादा बड़ी तेजी चांदी में देखी गई है. चांदी की कीमत में महज एक हफ्ते में 35,815 रुपये का उछाल आया है. अब एक किलो चांदी की कीमत 3,17,705 रुपये हो गई, जो पहले ₹2,81,890 थी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑल-टाइम हाई

वैश्विक बाजारों में भी सोने-चांदी का जलवा रहा. सोना जहां 5,017 डॉलर प्रति औंस (ऑल-टाइम हाई) पर ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी ने शतक लगाकर 101 डॉलर प्रति औंस का जादुई आंकड़ा छू लिया.

तेजी की वजह क्या है?

  • एक्सपर्ट के अनुसार, अमेरिका के टैरिफ फैसलों से बढ़ी वैश्विक अस्थिरता की वजह से निवेशक सेफ ऑप्शन की तरफ रुख कर रहे हैं. यही वजह है कि सोने और चांदी में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है. 
  • इसके अलावा चांदी अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है. सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी के बढ़ते इस्तेमाल ने इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. 
  • मांग के मुकाबले सप्लाई कम होने की वजह से चांदी सोने से भी तेज दौड़ रही है.

कब तक बढ़ेंगे दाम?

एक्सपर्ट के अनुसार, "जब तक वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बनी रहेगी, सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की मांग बढ़ती रहेगी. फिलहाल कीमतों में गिरावट के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं."

