IND vs NZ LIVE, 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (25 जनवरी 2025) गुवाहाटी स्थित एसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. जसप्रीत बुमराह ने टिम साइफर्ट को क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई है. आउट होने से पूर्व साइफर्ट पारी का आगाज करते हुए 11 गेंद में 12 रन बनाने में कामयाब रहे. टीम का स्कोर 5.1 ओवरों में 3-34 रन है.
तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत : 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 ईशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 हार्दिक पंड्या, 7 रिंकू सिंह, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 रवि बिश्नोई
न्यूजीलैंड : 1 टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), 2 डेवोन कॉनवे, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फिलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 काइल जेमिसन, 9 मैट हेनरी, 10 जैकब डफी, 11 ईश सोढ़ी
Here are the LIVE Score Updates of India vs New Zealand (IND vs NZ) 3rd T20I 2026 Match Today Straight from ACA Stadium Guwahati
IND vs NZ LIVE Score: 10 ओवरों का खेल खत्म, न्यूजीलैंड ने बनाए 75/3 रन
न्यूजीलैंड ने शुरूआती 19 ओवरों में 75/3 रन बनाए हैं. ग्लेन फिलिप्स 25 गेंद में 30, जबकि मार्क चैपमैन 17 गेंद में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी डेवोन कॉनवे (01), रचिन रविंद्र (04) और टिम साइफर्ट (12) हैं. भारत की तरफ से राणा, पंड्या और बुमराह ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की है.
IND vs NZ LIVE Score: कुलदीप यादव के 1 ओवर में साइफर्ट ने ठोके 19 रन
भारत की तरफ से पारी का नौवां ओवर डालने आए कुलदीप यादव काफी महंगे रहे. उन्होंने अपने इस ओवर में दो छक्के और एक चौका की मदद से 19 रन लुटा डाले.
IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड की बेहद खराब शुरूआत
न्यूजीलैंड की शुरूआत बेहद खराब हुई है. कीवी टीम ने शुरूआती आठ ओवरों में 43/3 रन बनाए हैं. ग्लेन फिलिप्स 22 गेंद में 22, जबकि मार्क चैपमैन आठ गेंद में चार रन बनाकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी डेवोन कॉनवे (01), रचिन रविंद्र (04) और टिम साइफर्ट (12) हैं. भारत की तरफ से राणा, पंड्या और बुमराह ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की है.
IND vs NZ LIVE Score: पहले पॉपरप्ले में न्यूजीलैंड ने बनाए 36/3 रन
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम पहले पॉपरप्ले में तीन विकेट के नुकसान पर 36/3 रन बनाने में कामयाब हुई है. ग्लेन फिलिप्स गेंद में 18, जबकि मार्क चैपमैन एक गेंद में एक रन बनाकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी डेवोन कॉनवे (01), रचिन रविंद्र (04) और टिम साइफर्ट (12) हैं. भारत की तरफ से राणा, पंड्या और बुमराह ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की है.
IND vs NZ LIVE Score: जसप्रीत बुमराह ने टिम साइफर्ट को किया क्लीन बोल्ड
जसप्रीत बुमराह ने टिम साइफर्ट को क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई है. आउट होने से पूर्व साइफर्ट पारी का आगाज करते हुए 11 गेंद में 12 रन बनाने में कामयाब रहे. टीम का स्कोर 5.1 ओवरों में 3-34 रन है.
IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पारी का पांच ओवर समाप्त, जानें स्कोर
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पांच ओवरों में 34/2 रन बनाए हैं. टिम साइफर्ट 10 गेंद में 12, जबकि ग्लेन फिलिप्स 13 गेंद में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी डेवोन कॉनवे (01) और रचिन रविंद्र (04) हैं. भारत की तरफ से राणा और पंड्या ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की है.
IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड ने शुरूआती 4 ओवरों में बनाए 33/2 रन
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआती चार ओवरों में 33/2 रन बनाए हैं. टिम साइफर्ट छह गेंद में 11, जबकि ग्लेन फिलिप्स 11 गेंद में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी डेवोन कॉनवे (01) और रचिन रविंद्र (04) हैं. भारत की तरफ से राणा और पंड्या ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की है.
IND vs NZ LIVE Score: हार्दिक पंड्या के जाल में फंसे रचिन रविंद्र, भारत को मिली दूसरी सफलता
भारतीय टीम को दूसरी सफलता रचिन रविंद्र के रूप में हाथ लगी है. रविंद्र को हार्दिक पंड्या ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है. उनका शानदार कैच बिश्नोई ने पकड़ा है. आउट होने से पूर्व रविंद्र पांच गेंद में चार बनाने में कामयाब रहे. टीम का स्कोर 1.4 ओवरों में 2-13 रन है.
IND vs NZ LIVE Score: राणा ने दिलाई पहली सफलता, कॉनवे आउट, पंड्या ने पकड़ा शानदार कैच
भारत को पहली सफलता डेवोन कॉनवे के रूप में हाथ लगी है. पारी का आगाज करते हुए वह दो गेंद में एक रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार बने हैं. उनका शानदार कैच हार्दिक पंड्या ने पकड़ा है. टीम का स्कोर 0.3 ओवरों में 1-2 रन है.
IND vs NZ LIVE Score: शुरू हुआ खेल, कॉनवे और साइफर्ट क्रीज पर, राणा के हाथ में है गेंद
खेल शुरू हो चुका है. न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे और साइफर्ट पारी का आगाज कर रहे हैं. वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर हर्षित राणा डाल रहे हैं.
IND vs NZ LIVE Score: टॉस गंवाने के बाद मिचेल सैंटनर का बयान
टॉस गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की है और इस मुकाबले में पिछले मुकाबले से सीख लेते हुए आई है. नीश (नीशम) आज के मुकाबले में खेलने वाले थे. मगर एकादश में फोक्स की जगह जेमिसन को मौका दिया गया है.
IND vs NZ LIVE Score: सूर्यकुमार यादव ने क्यों चुनी गेंदबाजी?
टॉस के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि विकेट अच्छी नजर आ रही है. इसलिए लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं. शिवम, हार्दिक और अभिषेक की मौजूदगी में गेंदबाजी के अधिक विकल्प नजर आ रहे हैं. टीम में दो बदलाव हुए हैं. अर्शदीप और वरुण की जगह बुमराह की वापसी हुई है और बिश्नोई को मौका मिला है.
IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI
IND vs NZ LIVE Score: भारत की प्लेइंग XI
IND vs NZ LIVE Score: भारत ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता
सूर्यकुमार यादव ने गुवाहाटी में टॉस जीतकर विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.
IND vs NZ LIVE Score: न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, जैकब डफी और ईश सोढ़ी.
IND vs NZ LIVE Score: भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.
IND vs NZ LIVE Score: पिच रिपोर्ट का मिजाज
गुवाहाटी में खेले गए पिछले दो टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में क्रिकेट प्रेमियों को रनों की बौछार देखने को मिली है. यहां चार साल पहले खेले गए मैच में एक टीम ने 237, जबकि दूसरी टीम ने 221 रन बनाए थे. 2023 में खेले गए मुकाबले में 222 बनाम 225 रन का स्कोर देखने को मिला था. जिसके बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि गुवाहाटी में भी उन्हें एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है? ओस भी एक अहम कारक हो सकता है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है.
IND vs NZ LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड T20I में पिछले पांच मैच के परिणाम
भारतीय टीम को अपने पिछले पांच मैचों में से चार मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि महज एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम को अपने पिछले पांच मैचों में तीन जीत मिली है, जबकि दो में हार का सामना करना पड़ा है.
IND vs NZ LIVE Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड 2026 तीसरे T20I मैच से जुड़ी कुछ अहम बातें
मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला.
तारीख और समय: 25 जनवरी, टॉस शाम 6.30 बजे, लाइव शाम सात बजे से.
स्थान: एसीए स्टेडियम, बरसापारा, गुवाहाटी.