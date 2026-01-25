IND vs NZ LIVE, 3rd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (25 जनवरी 2025) गुवाहाटी स्थित एसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. जसप्रीत बुमराह ने टिम साइफर्ट को क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई है. आउट होने से पूर्व साइफर्ट पारी का आगाज करते हुए 11 गेंद में 12 रन बनाने में कामयाब रहे. टीम का स्कोर 5.1 ओवरों में 3-34 रन है.

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत : 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 ईशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 हार्दिक पंड्या, 7 रिंकू सिंह, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 रवि बिश्नोई

न्यूजीलैंड : 1 टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), 2 डेवोन कॉनवे, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फिलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 काइल जेमिसन, 9 मैट हेनरी, 10 जैकब डफी, 11 ईश सोढ़ी

