देशभक्ति की आग जला देंगी ये तिरंगा शायरी, इन कोट्स को भेजकर दीजिए अपनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

Republic Day Wishes 2026: इस साल देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. 26 जनवरी का दिन हर किसी के लिए गर्व का अवसर होता है. इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था. इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन होता है. साल 1950 में 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और देश लोकतांत्रिक देश बना था. तब से ही हर साल 26 जनवरी को स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं में झंडारोहण और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस दिन सोशल मीडिया और एसएमएस के माध्यम से एक दूसरे को बधाई संदेश दिया जाता है. आप अपने रिश्तेदारों और कलीग्स को इन संदेश को भेजकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

आपनों को इन संदेश को भेजकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं- (Republic Day Wishes 2026)

1. तिरंगा है आन मेरी

तिरंगा ही है मेरी शान

तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा

तिरंगे से है धरती महान मेरी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

2. हमारी आजादी, हमारी पहचान,

हमें रखना है इसका मान,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

3. 26 जनवरी पर खुशियां बांटें,

भारत माता की जय गूंजे,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

4. आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है.

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है.

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

6. गर्व है हमें, इस मिट्टी की शान पर,

नतमस्तक हैं, वीरों के बलिदान पर.

चलो करें ये प्रण आज,

भारत को बनाएंगे और खास

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

7. वतन की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं,

हर दिल में तिरंगा बसना चाहिए.

गणतंत्र दिवस पर हर घर में

देशप्रेम का दीप जलना चाहिए.

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

