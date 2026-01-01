Gen Z IPS Officers: देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा को लेकर अक्सर यह धारणा रहती है कि इसे क्रैक करने के लिए उम्र और लंबा अनुभव ज़रूरी होता है, लेकिन अब यह सोच बदल रही है. सिविल सेवा परीक्षा 2022 के ज़रिये चयनित हुए IPS अधिकारियों की सूची एक नया ट्रेंड दिखा रही है, जहां जेनरेशन जेड (Generation Z) पीढ़ी के 100 से ज़्यादा युवा भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो चुके हैं.
देश में Gen-Z वाले आईपीएस अधिकारियों में तीन युवाओं ने महज 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक की है. वो भी अपने पहले ही प्रयास में. मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल युग में पले-बढ़े ये युवा अफ़सर ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग के ज़रिये अब देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की ज़िम्मेदारी संभालने जा रहे हैं.
Generation-Z वाले टॉप तीन IPS
Generation-Z वाले आईपीएस अधिकारियों की सूची में शामिल टॉप तीनों (एक महिला) आईपीएस का जन्म साल 2001 में हुआ है. इस लिहाज से यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देते वक्त इनकी उम्र महज 21 साल थी. साल 2023 में इन्हें महज 22 साल की उम्र में बतौर आईपीएस नियुक्ति मिली.
IPS देव व्रत जोशी कौन हैं?
देव व्रत जोशी का जन्म 22 जुलाई 2001 को हुआ. ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आने वाले Gen-Z IPS अधिकारी हैं. सिविल सेवा परीक्षा 2022 में ऑल इंडिया रैंक 125 हासिल कर उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में स्थान बनाया. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की है और UPSC में भूगोल (Geography) को अपना वैकल्पिक विषय चुना.
महज 21 वर्ष की उम्र में IPS में चयनित देव व्रत जोशी उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तकनीक, समकालीन मुद्दों और ज़मीनी प्रशासन तीनों की समझ रखती है. पढ़ाई के अलावा उन्हें इलेक्ट्रिक गिटार बजाना, फुटबॉल खेलना, नॉन-फिक्शन पढ़ना और इंटरनेट पर समसामयिक विषयों को खंगालना पसंद है.
IPS कुमार सुशांत कौन हैं?
बिहार के सुपौल ज़िले के वीरपुर से आने वाले कुमार सुशांत ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में ऑल इंडिया रैंक 122 हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे ज़िले और राज्य का नाम रोशन किया है. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फोरबिसगंज (अररिया) से पूरी की और इसके बाद दिल्ली के रामलाल आनंद कॉलेज से अंग्रेज़ी साहित्य में स्नातक (2018–2021) की पढ़ाई की.
ग्रेजुएशन के बाद कुमार सुशांत ने UPSC की तैयारी शुरू की. वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान (Political Science) को चुना. कुमार सुशांत का जन्म 23 फरवरी 2001 को हुआ.
IPS जी जी एएस कौन हैं?
चेन्नई की रहने वाली जी जी एएस UPSC सिविल सेवा परीक्षा में असाधारण सफलता हासिल करने वाली युवा अधिकारियों में शामिल हैं. उन्होंने UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 25 प्राप्त की, तब उन्हें IFS सर्विस कैडर मिला. जबकि इससे पहले साल 2022 में अपने पहले प्रयास में AIR 107 हासिल कर तमिलनाडु की स्टेट टॉपर बनी थीं और उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) आवंटित हुई थी.
इलेक्ट्रीशियन पिता और गृहिणी मां की बेटी जी जी एएस का जन्म चेन्नई के कोलाथुर इलाके में 20 फरवरी 2001 को हुआ. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जैगपाल गरोडिया मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और वर्ष 2021 में स्टेला मैरिस कॉलेज, चेन्नई से बी.कॉम की पढ़ाई पूरी की. UPSC की तैयारी उन्होंने अरम IAS अकादमी से की.
यह भी पढ़ें- बच्चा सा दिखने वाला यह IPS कौन है? वर्दी में देख लोगों को नहीं होता भरोसा, बिना कोचिंग 1st अटेम्प्ट में ऐसे पास की UPSC
क्या कहते हैं Gen-Z IPS अधिकारी अभिजीत पाटील?
राजस्थान के चूरू ज़िले के राजगढ़ में एएसपी के पद पर तैनात आईपीएस अभिजीत सिंह भी इसी बैच के Gen-Z IPS अधिकारी हैं. महाराष्ट्र के थाणे में 11 जून 1999 को जन्मे अभिजीत पाटील NDTV से बातचीत में कहते हैं कि, “Gen-Z का लक्ष्य स्पष्ट रहता है. स्कूल-कॉलेज में ही तय कर लेते हैं कि सिविल सेवा में जाना है. मैं तो बीटेक का रिज़ल्ट आने से पहले ही UPSC 2022 की प्री परीक्षा पास कर चुका था.”
अपने ‘बेबी फेस' की वजह से चर्चा में रहने वाले राजस्थान के यंगेस्ट आईपीएस अभिजीत पाटील की पूरी सक्सेस स्टोरी यहां पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं