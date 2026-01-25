Republic Day 2026 Traffic Advisory: 26 जनवरी को दिल्ली में निकलने वाले जान लें कौन से रास्ते रहेंगे बंद और रूट डायवर्जन, पढ़ें यह एडवाइजरी

Republic Day 2026 Traffic Advisory: दिल्ली में 26 जनवरी 2026 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. इसी को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को भी सख्त कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कई प्रमुख सड़कों पर प्रतिबंध, रूट डायवर्जन और पार्किंग समेत कई जरूरी जानकारी दी है. पुलिस ने बताया है कि समारोह के दौरान कई सड़कों पर आवाजाही बंद रहेगी या वहां जाने पर रोक होगी. इसलिए लोगों से कहा गया है कि वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना लें. दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है.
सुबह 9:30 बजे से प्रतिबंध लागू
दिल्ली पुलिस के अनुसार, गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किले पर संपन्न होगी. इससे पहले सुबह 9:30 बजे से परेड मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे.पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे परेड के समय इन क्षेत्रों में जाने से बचें
- विजय चौक: 25 जनवरी की शाम 06:00 बजे से परेड खत्म होने तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा.
- कर्तव्य पथ: 25 जनवरी की रात 10:00 बजे से इंडिया गेट तक किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी.
- सी-हेक्सागन (इंडिया गेट): 26 जनवरी की सुबह 09:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार करने तक बंद रहेगा.
- तिलक मार्ग और सुभाष मार्ग: 26 जनवरी सुबह 10:30 बजे से यातायात प्रतिबंधित रहेगा.
दिल्ली-NCR ट्रैफिक एडवाइजरी (Delhi-NCR Traffic Advisory)
- आज यानी 25 जनवरी की रात 9 बजे से 26 जनवरी को परेड खत्म होने तक (करीब दोपहर 1:30 बजे), भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगे.
- फरीदाबाद से आने वाले कमर्शियल वाहन भी इस समय दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.
- मेट्रो रेल सेवा सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से चलती रहेगी.
यातायात निर्देशिका— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 24, 2026
26 जनवरी, 2026 को @republicday2026 समारोह के मद्देनजर, दिल्ली में कुछ यातायात प्रतिबंध प्रभावी होंगे।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे उल्लेखित मार्गों से बचें और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/RiJAMajPSr
गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक एडवाइजरी (Gautam Budh Nagar Traffic Advisory)
- दिल्ली पुलिस से प्राप्त निर्देशों के आधार पर 25 और 26 जनवरी 2026 को ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा.
- सुचारू यातायात व्यवस्था को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर से दिल्ली में मालवाहक वाहनों (भारी, मध्यम और हल्के) की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.
- यातायात प्रबंधन के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले से दिल्ली सीमा में प्रवेश करने वाले महत्वपूर्ण मार्गो-चिल्ला रेड लाइट बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाएगी.
- DND, कालिंदी कुंज और चिल्ला बॉर्डर से वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा.
- यमुना एक्सप्रेस-वे से दिल्ली की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों को जीरो प्वाइंट से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
- मेन सड़क पर कोई वाहन खड़ा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस क्यूआरटी टीम तैनात की जाएगी.
- सुरक्षा कारणों से नोएडा स्थित डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों बॉटनिकल गार्डन, सिटी सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बर्ड सेंचुरी पर पार्किंग खाली कराई जाएगी और बंद कर दी जाएगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं