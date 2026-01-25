Republic Day 2026 Traffic Advisory: 26 जनवरी को दिल्ली में निकलने वाले जान लें कौन से रास्ते रहेंगे बंद और रूट डायवर्जन, पढ़ें यह एडवाइजरी

Republic Day 2026 Traffic Advisory: दिल्ली में 26 जनवरी 2026 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. इसी को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को भी सख्त कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कई प्रमुख सड़कों पर प्रतिबंध, रूट डायवर्जन और पार्किंग समेत कई जरूरी जानकारी दी है. पुलिस ने बताया है कि समारोह के दौरान कई सड़कों पर आवाजाही बंद रहेगी या वहां जाने पर रोक होगी. इसलिए लोगों से कहा गया है कि वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना लें. दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है.

सुबह 9:30 बजे से प्रतिबंध लागू

दिल्ली पुलिस के अनुसार, गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किले पर संपन्न होगी. इससे पहले सुबह 9:30 बजे से परेड मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे.

विजय चौक: 25 जनवरी की शाम 06:00 बजे से परेड खत्म होने तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा.

25 जनवरी की शाम 06:00 बजे से परेड खत्म होने तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा. कर्तव्य पथ: 25 जनवरी की रात 10:00 बजे से इंडिया गेट तक किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी.

25 जनवरी की रात 10:00 बजे से इंडिया गेट तक किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी. सी-हेक्सागन (इंडिया गेट): 26 जनवरी की सुबह 09:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार करने तक बंद रहेगा.

26 जनवरी की सुबह 09:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार करने तक बंद रहेगा. तिलक मार्ग और सुभाष मार्ग: 26 जनवरी सुबह 10:30 बजे से यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

दिल्ली-NCR ट्रैफिक एडवाइजरी (Delhi-NCR Traffic Advisory)

आज यानी 25 जनवरी की रात 9 बजे से 26 जनवरी को परेड खत्म होने तक (करीब दोपहर 1:30 बजे), भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगे.

फरीदाबाद से आने वाले कमर्शियल वाहन भी इस समय दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.

मेट्रो रेल सेवा सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से चलती रहेगी.

