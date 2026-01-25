नकवी के बयान से खफा हुआ ICC, पाकिस्तान को चेतावनी, विश्व कप से हटा तो मिलेगी यह सजा

Angry ICC Puts Mohsin Naqvi On Notice : लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के ताज़ा बयान पर आईसीसी बहुत सख़्त हो गया है. सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान से कहा है कि अब वर्ल्ड कप से पहले वो कोई ऐसा रुख़ अख़्तियार करता है या वर्ल्ड कप नहीं खेलने की बात करता है तो उसके लिए वो बहुत महंगा साबित होगा. सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने चेतवानी दी है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलने की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा. उसके साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं होगी, एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी घरेलू लीग PSL में खेलने के लिए किसी विदेशी खिलाड़ी को NOC नहीं मिलेगा.

आईसीसी को किया नाराज़

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उसके अड़ियल रवैये की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया है. बांग्लादेश को बाहर करवाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम रोल अदा किया. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलने के लिए मनाने के बजाए, उसे उकसाता रहा. मुद्दे को वोटिंग तक खींच कर ले गया. वोटिंग में बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गए और उसे 14 की तुलना में सिर्फ़ 2 वोट मिले.

पाक को अपनी ताक़त का अंदाज़ा

आईसीसी की वोटिंग में पाकिस्तान को अपनी ताक़त का अंदाज़ा हो गया होगा. फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने लाहौर में बयान दिया, “हम टी20 विश्व कप में खेलेंगे या नहीं, यह निर्णय सरकार लेगी." हालांकि, मोहसिन नक़वी ने ये बात लाहौर में पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कही है. लेकिन आईसीसी ने इसे गंभीरता से लिया है.

मोहसिन नक़वी की धमकी

नकवी ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया, "हमारे पीएम (शहबाज़ शरीफ) देश से बाहर गये हुए. जब हैं, जब वो आएंगे तब हम उनसे सलाह लेंगे. जो सरकार कहेगी वही हम मानेंगे. अगर वो नहीं कहते हैं तो वे (आईसीसी) किसी 22वीं टीम (अन्य टीम) को आमंत्रित कर सकते हैं."

नक़वी बांग्लादेश को लेकर पुराना राग अलापते रहे, “मेरा ख़्याल है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है. बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए. बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है. मैंने बुधवार की बैठक में भी यही कहा था और उनके साथ आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते.”

नक़वी ने आईसीसी को घुड़की भी दी और कहा, “हम आईसीसी से ज़्यादा पाकिस्तान सरकार को मानते हैं जो फ़ैसला पाकिस्तान की सरकार करेगी, हम उसके पाबन्द हैं. ये फ़ैसला पाकिस्तान गवर्मेंट को करना है. पीएम साहब के आने का इंतज़ार है.”

क्या होगा अंजाम

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नक़वी की बयानबाज़ी से आईसीसी नाखुश है. और ऐसे में आईसीसी ने तमाम सैंक्शंस या कदम उठा सकता है. अगर ऐसा कुछ हो ही जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट अपने आपको पूरी तरह नष्ट करने की दिशा में कदम उठाएगा.

सूत्रों के मुताबिक आईसीसी की चेतावनी के मुताबिक वर्ल्ड कप नहीं खेलने की हालत में पाकिस्तान क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट से अलग-थलग पड़ने के इंतज़ाम कर रहा है. एशिया कप या कोई बाइलैटरल सीरीज़ के बारे में तो उसे ही भूल ही जाना चाहिए. यहां तक की उसकी घरेलू लीग PSL एकदम घरेलू बन जाएगी जहां किसी भी विदेशी खिलाड़ी को ना तो NOC मिलेगा ना ही उसे वहां खेलने की इजाज़त मिलेगी.

अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला करता है, तो उसे बैन का सामना करना पड़ेगा.