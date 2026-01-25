बच्चा सा दिखने वाला यह IPS कौन है? वर्दी में देख लोगों को नहीं होता भरोसा, बिना कोचिंग 1st अटेम्प्ट में ऐसे पास की UPSC

IPS Abhijeet Patil Success Story: माथे पर सजा अशोक स्तंभ. आत्मविश्वास से भरा चेहरा. कंधे पर चमकते सितारे और बदन पर खाकी वर्दी. भारतीय पुलिस सेवा में जेनरेशन Z का यह IPS पहली नजर में किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसा लगता है. इसे कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते देख लोग चौंक जाते हैं. इनका नाम अभिजीत पाटील है, जो राजस्थान कैडर में सबसे कम उम्र के IPS अधिकारी हैं.

वर्दी में देखकर भी नहीं होता भरोसा

अभिजीत पाटील को IPS की वर्दी में देखकर कई बार लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि इतना युवा चेहरा देश में शांति व कानून व्यवस्था की कमान संभाल रहा है. अभिजीत पाटील की सक्सेस स्टोरी बाकी आईपीएस अफसरों से अलग है, क्योंकि इन्होंने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा बिना किसी कोचिंग के पहले ही प्रयास में पास की, वो भी महज 22 साल की उम्र में.

आईपीएस अभ‍िजीत पाटील की NDTV से खास बातचीत

NDTV से व‍िशेष बातचीत में IPS अभिजीत पाटील ने महाराष्ट्र के ठाणे में जन्म से लेकर चूरू के राजगढ़ में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में पहली फील्ड पोस्टिंग तक की अपनी यात्रा बताई. इस दौरान उन्होंने बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से UPSC क्रैक करने के टिप्स और अपने ‘बेबी फेस' को लेकर दिलचस्प अनुभव भी साझा किए.

IPS अभिजीत पाटील कहां के रहने वाले हैं?

आईपीएस अभिजीत पाटील का जन्म 11 जून 1999 को महाराष्ट्र के ठाणे शहर में हुआ है. इनके पिता तुलसीराम पाटील और माता आशा देवी सरकारी सेवा से VRS ले चुके हैं. पिता बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में चीफ ऑडिटर और मां सिंचाई विभाग में कार्यरत रही हैं. अभिजीत पाटील दो बहनों के इकलौते छोटे भाई हैं.

UPSC में हासिल की 270वीं रैंक

अभिजीत पाटील ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर 270वीं रैंक हासिल की है. महज 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में UPSC पास कर अभिजीत पाटील राजस्थान कैडर के यंगेस्ट IPS बने हैं. राजस्थान कैडर के 2023 बैच के IPS अधिकारी अभिजीत पाटील की साल 2026 में उम्र 26 साल हो चुकी है. वे राजगढ़ से पहले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में ASP (अंडर ट्रेनी) के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं.

भारत का सबसे युवा आईपीएस कौन?

अभ‍िजीत पाटील को आईपीएस सर्विस कैडर का आवंटन 23 साल की उम्र में हुआ. ऐसे में पाटील भारत के चौथे-पांचवें सबसे युवा IPS अधिकारी हैं. इनसे पहले गुजरात कैडर के IPS अधिकारी सफीन हसन (Safin Hasan) ने भी मात्र 22 साल की उम्र में 2018 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और सबसे कम उम्र में IPS बनने का गौरव हास‍िल क‍िया. सफीन हसन गुजरात के पालनपुर के साधारण परिवार से आते हैं.

स्नातक के रिजल्ट से पहले पास की UPSC प्री

अभिजीत पाटील कहते हैं, “मैंने साल 2022 में सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है. बीटेक अंतिम वर्ष में ही UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी. जून 2022 में UPSC प्री का रिजल्ट आया, जिसमें सफलता मिली और फिर जुलाई 2022 में बीटेक पास किया. सितंबर 2022 में UPSC की मुख्य परीक्षा में हिस्सा लिया और उसमें भी सफल रहा.”

अभ‍िजीत पाटील की बिना कोचिंग वाली UPSC की रणनीति

अभिजीत पाटील ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर UPSC के एक टॉपर का वीडियो देखा और उसी वक्त तय कर लिया कि वे भी अफसर बनेंगे. इसके बाद उन्होंने UPSC की वेबसाइट से सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र निकाले. परीक्षा की पूरी संरचना समझकर रणनीति बनाई और तैयारी शुरू की. तैयारी के लिए उन्हें महज 8 महीने का समय मिला. वे रोजाना करीब 8 घंटे पढ़ाई करते थे.

अभिजीत पाटील की सफलता के मंत्र

अभिजीत पाटील आज उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं, जो संसाधनों की कमी या कोचिंग न मिलने को अपनी कमजोरी मान लेते हैं. उनकी सफलता साबित करती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो, तो UPSC जैसी कठिन परीक्षा भी पास की जा सकती है. इनका मानना है कि सही रणनीति, सिलेबस की गहरी समझ और निरंतर सेल्फ-स्टडी ही सफलता की असली कुंजी है. यूपीएससी की तैयारी के दौरान अभिजीत ने पांच बातों पर व‍िशेष ध्‍यान द‍िया.

लक्ष्य चुनना: अभिजीत का कहना है कि UPSC की तैयारी शुरू करने से पहले लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए. कब, क्यों और कैसे परीक्षा देनी है, इसका रोडमैप तय करने से भटकाव नहीं होता. निरंतरता: उन्होंने रोजाना तय समय पर पढ़ाई को सबसे अहम माना. कम घंटे पढ़ाई करने के बावजूद रोजाना पढ़ने की आदत ने उन्हें लगातार आगे बढ़ाया. हार नहीं मानना: प्रिपरेशन के दौरान कई बार कठिन दौर आया, लेकिन अभिजीत ने असफलताओं को सीख मानकर आगे बढ़ना जारी रखा. उनके अनुसार धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी ताकत है. टाइम मैनेजमेंट: अभिजीत ने सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाई की. पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट के बीच संतुलन बनाकर समय का सही इस्तेमाल किया. पर्सनल लाइफ: वे मानते हैं कि मानसिक संतुलन जरूरी है. परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालना तैयारी के दौरान तनाव को कम करता है और फोकस बनाए रखता है.

Baccha Jaisa IPS: ‘बेबी फेस' बना पहचान

IPS अभिजीत पाटील बताते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि उनकी लंबाई 172 सेंटीमीटर है. इसके बावजूद उनके ‘बेबी फेस' के कारण लोग उन्हें अक्सर छोटा बच्चा समझ लेते हैं. कम उम्र में कामयाब होने पर सोशल मीड‍िया पर भी अभ‍िजीत पाटील की खूब तारीफ होती है.

जब मजदूर अपने बेटे को लेकर मिलने पहुंचा

पिछले पांच माह से चूरू के राजगढ़ में ASP पद पर सेवाएं दे रहे अभिजीत पाटील के साथ एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है. प‍िछले द‍िनों राजगढ़ का एक मजदूर अपने 13-14 साल के बेटे को लेकर उनके पास पहुंचा और बोला, “साहब, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है. यह नौवीं कक्षा में पढ़ता है. मैं इसे आपसे मिलवाने लाया हूं ताकि यह भी आपसे प्रेरणा लेकर एक दिन पुल‍िस अफसर बन सके.”