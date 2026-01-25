विज्ञापन

बॉर्डर 2 की कमाई में दूसरे दिन आया उछाल, वायरल वीडियो में सनी देओल की फिल्म देखने ट्रैक्टरों में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

बॉर्डर 2 को बॉक्स ऑफिस पर पॉजीटिव रिव्यू मिल रहा है, जिसके चलते बसंत पंचमी को रिलीज हुई फिल्म की दूसरे दिन कमाई में उछाल देखने को मिला है. 

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
नई दिल्ली:

बसंत पंचमी के खास मौके पर 23 जनवरी को मचअवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई, जिसे  क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब पसंद किया है. फिल्म को जहां हाई रेटिंग मिल रही है तो वहीं फैंस काफी तारीफें करते हुए नजर आए. इसका असर पहले दिन के 30 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी देखने को मिला. लेकिन अब दूसरे दिन सनी देओल की फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिली है. इसी बीच कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ट्रैक्टर में बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर 2 देखने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं.  इस वीडियो को देखने के बाद लोगों जरुर कहेंगे कि फिल्म का कलेक्शन बढ़ना तो तय है. 

बॉर्डर 2 देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

वायरल वीडियो में उत्तरप्रदेश के नाजिबाबाद के फैंस सिनेमाहॉल में ट्रैक्टरों में पहुंचते दिख रहे हैं. वहीं उनके पास बॉर्डर 2 के पोस्टर्स देखे जा सकते हैं. और बैकग्राउंट में घर कब आओगे गाना सुना जा सकता है. इस वीडियो में भारी संख्या में भीड़ भी देखी जा सकती है. 

बॉर्डर 2 का दो दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा 35 करोड़ रहा है, जिसके चलते भारत में बॉर्डर 2 का कलेक्शन 65 करोड़ पार हो गया है. वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 78 करोड़ और वर्ल्डवाइड कमाई 85.5 करोड़ हो गई है. हालांकि रिपब्लिक डे 2026 के हॉलीडे पर फिल्म का कलेक्शन 200 करोड़ पहुंच सकता है. 

बॉर्डर 2 की मेकर्स ने पहले दिन बताई कमाई

इससे पहले टीसीरीज यानी बॉर्डर 2 के मेकर्स ने जानकारी दी थी कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 32.10 करोड़ की कमाई हासिल की थी. 

