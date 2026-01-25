Padma Awards 2026: मेडिकल के क्षेत्र में इन 15 लोगों को मिल रहा है पद्म अवॉर्ड, देखिए पूरी लिस्ट

Padma Awards 2026 In Medical: इस साल 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. इस खास दिन को सेलीब्रेट करने से एक शाम पहले ही देश के पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है. बता दें कि इस साल 2026 के पद्म पुरस्कार मिलने वाले लोगों की लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल हुआ है जो समाज को एक बदलाव देने में लगे थे. इस बार इस लिस्ट में आर्ट, लिट्रेचर, पब्लिक अफेयर्स, मेडिसिन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, स्पोर्टस, सोशल वर्क, साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्कियोलॉजी और एर्गीकल्चर जैसे वर्गों में काम कर रहे लोगों को इस सम्मान से नवाजा जाएगा. इस बार इस सम्मान के लिए कुछ ऐसे अनसंग हीरोज को चुना गया है, जिनकी कहानी सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. तो चलिए आपको बताते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों के नाम जिनको इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.
इस बार मेडिकल के क्षेत्र में कुल 15 लोगों को इस सम्मान से नवाजा जा रहे हैं. तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में शामिल लोगों के नाम-
पद्म भूषण
- श्री कल्लिपट्टी रामासामी पलानीस्वामी –, तमिलनाडु
- डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु – संयुक्त राज्य अमेरिका
पद्म श्री
- सुश्री आर्मिडा फर्नांडीज़ – महाराष्ट्र
- श्री गुडूरू वेंकट राव – तेलंगाना
- श्री एच. वी. हांडे – तमिलनाडु
- श्री केवल कृष्ण ठकराल – उत्तर प्रदेश
- डॉ. पद्मा गुरमेट – लद्दाख
- श्री पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी – तेलंगाना
- श्री प्रतीक शर्मा – संयुक्त राज्य अमेरिका
- डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेशन – तमिलनाडु
- श्री राजेंद्र प्रसाद – उत्तर प्रदेश
- श्री रामचंद्र गोडबोले एवं सुश्री सुनीता गोडबोले (युगल) – छत्तीसगढ़
- श्री सरोज मंडल – पश्चिम बंगाल
- श्री श्याम सुंदर – उत्तर प्रदेश
- डॉ. सुरेश हनगवाड़ी – कर्नाटक
क्या हैं ये पद्म पुरस्कार?
ये देश के सबसे ऊंचे नागरिक सम्मानों में से एक हैं. ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल-कूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि या सेवाओं के लिए दिए जाते हैं.
पद्म विभूषण - Padma Vibhushan
यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है (भारत रत्न के बाद). यह उन लोगों को मिलता है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में 'असाधारण और विशिष्ट' (Exceptional and Distinguished) काम किया हो. यानी ऐसा काम जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए
पद्म भूषण (Padma Bhushan)
यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है. यह 'उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा' के लिए दिया जाता है. यानी जब कोई अपने क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक शानदार काम करता है, तो उसे इससे सम्मानित किया जाता है.
