'गुरु' युवराज सिंह के बाद यह कारनामा करके भारतीय क्रिकेट में अमर हो गए अभिषेक शर्मा, जानें टॉप 5 में कौन-कौन

Abhishek Sharma Created History: अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. 25 वर्षीय बल्लेबाज ने यह बड़ी उपलब्धि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हासिल की है. पारी का आगाज करते हुए वह प्रचंड लय में नजर आए. इस दौरान उन्होंने महज 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए सबको चौंका दिया.

20 गेंद में नाबाद 68 रन बनाने में रहे कामयाब

मैच के दौरान अभिषेक शर्मा ने पारी का आगाज करते हुए कुल 20 गेंदों का सामना किया. इस बीच 340.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 68 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से सात चौके और पांच खूबसूरत छक्के देखने को मिले. मैच के दौरान उन्होंने क्रीज पर कुल 51 मिनट बताए.

भारत की तरफ से युवराज सिंह ने जड़े हैं सबसे तेज अर्धशतक

भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम दर्ज है. जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे. उसके बाद से यह बड़ा रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है.

भारत की तरफ से T20I में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

12 गेंद - युवराज सिंह

14 गेंद - अभिषेक शर्मा

16 गेंद - हार्दिक पंड्या

17 गेंद - अभिषेक शर्मा

18 गेंद - केएल राहुल

18 गेंद - सूर्यकुमार यादव

गुवाहाटी में भारत को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो गुवाहाटी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की 20 ओवरों में 153/9 रन बनाने में कामयाब हुई थी. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 40 गेंद में 48 रन की पारी खेली.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 154 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 10 ओवरों में हासिल कर लिया. पारी का आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने 20 गेंदों में 68 और कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में नाबाद 57 रनों का योगदान दिया.

