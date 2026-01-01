विज्ञापन
'चाहे हम जीतें या हारें...', स्मृति मंधाना ने खोला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीत का राज

मंधाना ने स्वीकारा है कि यूपी वॉरियर्स की सलामी बल्लेबाज, मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने फिर से मुकाबले में पकड़ बना ली.

Smriti Mandhana
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ आठ विकेट से जीत कर विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में जगह बनाई
  • कप्तान स्मृति मंधाना ने टीम को फाइनल से सिर्फ एक जीत दूर होने का मैसेज दिया था जो टीम ने अपनाया
  • यूपी वॉरियर्स की सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने मैच में वापसी की
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना का मानना है कि यूपी वॉरियर्स (यूपी वॉरियर्स) के खिलाफ अहम मैच से पहले टीम को उनका मैसेज पिछले मुकाबलों के जैसा ही था. उन्होंने टीम को याद दिलाया कि वे फाइनल से बस एक जीत दूर हैं. आरसीबी ने गुरुवार को विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 के 18वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली है. यूपी वॉरियर्स को 143/8 पर रोकने के बाद, आरसीबी ने सिर्फ 13.1 ओवर में आसानी से टारगेट हासिल कर लिया. 2024 की चैंपियन टीम अब अपने दूसरे खिताब की तलाश में है.

मंधाना ने स्वीकारा है कि यूपी वॉरियर्स की सलामी बल्लेबाज, मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने फिर से मुकाबले में पकड़ बना ली. मंधाना ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से कहा, 'यह शानदार मुकाबला था. यूपी वॉरियर्स ने बल्ले से बहुत अच्छी शुरुआत की, उन्होंने बिना किसी नुकसान के लगभग 60-70 रन बनाए और वहां से हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की. ग्रेस ने दो अहम विकेट लिए. नादिन डी क्लार्क ने फिर से बहुत अच्छी गेंदबाजी की. सच कहूं तो, सभी ने मिलकर बहुत अच्छी गेंदबाजी की. जब टीम इस तरह से गेंदबाजी करती है, तो यह देखना बहुत अच्छा लगता है.'

आरसीबी की कप्तान ने पिछले 2 मुकाबलों में मिली हार के बाद टीम के शांत और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया है. उन्होंने कहा, 'पिछले दो मुकाबलों में, हमने खुद से कहा कि भावनात्मक रूप से न सोचें या खुद के लिए मुश्किल न खड़ी करें. हमने पहले पांच मैचों में बहुत शानदार खेला है. इस तरह के टूर्नामेंट में, कभी-कभी आपको विपक्षी टीम को भी श्रेय देना पड़ता है, जैसे पिछले मैच में नेट (साइवर-ब्रंट) ने शानदार खेला. इसलिए हमने चीजों का व्यावहारिक रूप से समीक्षा की. इस बात पर ध्यान दिया कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और उस पर काम किया.'

उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, मैसेज पिछले कुछ मैचों जैसा ही था. हम कहते रहे कि हम फाइनल से बस एक जीत दूर हैं, और कुछ नहीं बदला. सपोर्ट स्टाफ अपने मैसेज में बहुत कंसिस्टेंट रहा है, चाहे हम जीतें या हारें, और यह निरंतरता बतौर खिलाड़ियों हमारी बहुत मदद करती है. पिछले तीन मैचों से, बात हमेशा एक जीत दूर होने की थी, और मैं बस खुश हूं कि आज हम वह जीत हासिल कर पाए और सीधे फाइनल में पहुंच गए.'

