एक और प्लेन क्रैश, कोलंबिया में सांसद सहित 15 लोगों की मौत- एक भी जान नहीं बची

एक कोलंबियाई सांसद सहित 15 लोगों को ले जा रहा एक प्लेन बुधवार, 28 जनवरी को वेनेजुएला की सीमा के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में क्रैश हो गया, जिसमें सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई. यह प्लेन ट्विन-प्रोपेलर प्लेन था और इसने कोलंबिया के सीमावर्ती शहर कुकुटा से उड़ान भरी थी. स्थानीय समयानुसार दोपहर (1700GMT) में ओकाना में उतरने से कुछ समय पहले इसका हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया था.

प्लेन में 13 यात्री और क्रू के दो सदस्य थे, उड़ान में 23 मिनट लगने वाले थे और इसे कोलंबिया की सरकारी एयरलाइन सैटेना द्वारा ऑपरेट किया गया था. ट्विन-प्रोपेलर प्लेन को आमतौर पर ट्विन-इंजन विमान कहा जाता है. ये ऐसे हवाई जहाज हैं जिनमें दो पंखे (प्रोपेलर) होते हैं, जो आमतौर पर पंखों पर लगे टर्बोप्रॉप या पिस्टन इंजन द्वारा संचालित होते हैं.

कोलंबियाई विमानन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया, "कोई जीवित नहीं बचा है." यह प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसका कारण तत्काल ज्ञात नहीं हो सका है.

11 जनवरी को भी कोलंबिया के बोगोटा में एक चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया था. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में कोलंबिया के लोकप्रिय गायक और गीतकार येइसन जिमेनेज भी शामिल थे.

अबतक 7 शव बरामद

सरकार ने घटना वाले क्षेत्र की खोज के लिए वायु सेना को तैनात किया. इस इलाके में बहुत जल्दी मौसम बदल जाती है. यह एंडीज की पूर्वी सीमा का एक ऊबड़-खाबड़, घना ढका हुआ इलाका है. आसपास के ग्रामीण इलाकों के स्वाथों को कोलंबिया के सबसे बड़े गुरिल्ला समूह, नेशनल लिबरेशन आर्मी द्वारा नियंत्रित किया जाता है.

लोकन न्यूज मैगजीन सेमाना से बात करते हुए नॉर्थ सेंटेंडर राज्य के गवर्नर विलियम विलामिजार के अनुसार, अब तक सात शव बरामद किए गए हैं. मृतकों की सूची में कोलंबिया के चैंबर ऑफ डेप्युटी के सदस्य, 36 वर्षीय सांसद डायोजनीज क्विंटेरो और आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो शामिल थे. कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पर लिखा, "मुझे इन मौतों पर गहरा दुख है. उनके परिवारों के प्रति मेरी पूरी एकजुटता है."

यह भी पढ़ें: कोलंबिया के बोगोटा में चार्टर प्‍लेन क्रैश, सिंगर येइसन जिमेनेज सहित 6 लोगों की मौत