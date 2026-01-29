विज्ञापन
Silver Price Fall: अरे..अरे ये क्या हुआ? कुछ ही मिनटों में चांदी हुई धड़ाम, 65 हजार गिरे दाम

Silver Price fall: जानकारों का कहना है कि चांदी में आई यह गिरावट उन लोगों के लिए मौका हो सकती है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को संभलकर निवेश करने की जरूरत है.

Silver Price Fall: अरे..अरे ये क्या हुआ? कुछ ही मिनटों में चांदी हुई धड़ाम, 65 हजार गिरे दाम
  • गुरुवार को चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचीं, लेकिन अचानक एक ही दिन में भारी गिरावट आई
  • MCX पर चांदी की कीमतें एक घंटे में लगभग 65 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक टूट गईं
  • गिरावट की बड़ी वजह निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं के उतार-चढ़ाव रहे
Silver Price fall: कमोडिटी मार्केट में आज वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. चांदी ने आज एक ही दिन में अर्श से फर्श तक का सफर तय किया. पहले तो चांदी ने अपनी चमक से निवेशकों को खुश करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर ऐसी सुनामी आई कि कीमतें 65 हजार रुपये से भी ज्यादा टूट गईं. अभी एमसीएक्स पर चांदी 397428 रुपये प्रति किलो चल रहा है.

एक ही घंटे में चांदी 65 हजार रुपए टूट कर 4.20 लाख प्रति किलो से 3.55 लाख प्रति किलो पर आ गई. हालांकि बाद में रिकवरी देखी गई है. खबर लिखे जाने तक 3.96 लाख पर इसकी कीमतें ट्रेड कर रहीं थीं.

क्या है पूरा मामला?

गुरुवार को मार्केट खुलते ही चांदी में जबरदस्त तेजी देखी गई. मांग इतनी बढ़ी कि चांदी नए शिखर पर पहुंची. लेकिन जैसे ही निवेशकों को लगा कि अब चांदी नया इतिहास रचेगी, अचानक गुरुवार शाम करीब 8.30 बजे प्रॉफिट बुकिंग का असर इन रिकॉर्ड कीमतों पर पड़ा. MCX पर चांदी की कीमतें जो कुछ देर पहले आसमान छू रही थीं, वो पलक झपकते ही नीचे गिरनी शुरू हुईं. देखते ही देखते चांदी की कीमतों में 65 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. इस अचानक आए क्रैश ने इंट्रा-डे ट्रेडर्स और निवेशकों के होश उड़ा दिए.

क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने जमकर बिकवाली की. साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर दिखा.

जानकारों का कहना है कि चांदी में आई यह गिरावट उन लोगों के लिए मौका हो सकती है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को संभलकर निवेश करने की जरूरत है. बाजार में अभी भारी अस्थिरता बनी रह सकती है.

