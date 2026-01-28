Border 2 Box Office Collection Live: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर दिन के साथ नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है. बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 32.10 करोड़ रुपये, बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 40.59 करोड़ रुपये, बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 57.20 करोड़ रुपये और बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 63.59 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन रहा है. इस तरह फिल्म चार दिन में 193.48 करोड़ रुपये कमा चुकी है. बॉर्डर 2 बजट लगभग 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसका ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 250 करोड़ रुपये हो चुका है. इस तरह फिल्म अपने बजट को वसूल चुकी है और अब प्रॉफिट की ओर कदमताल कर रही है.

बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और मोना सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म गुलशन कुमार एंड टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत है, जो जे.पी. फिल्म्स के साथ साझेदारी में बनी है. इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. 1997 की क्लासिक ‘बॉर्डर' की स्पिरिचुअल सीक्वल होने के कारण यह फिल्म पहले से ही काफी चर्चा में थी. यह 2026 की पहली मेगा-हिट फिल्म साबित हो रही है. बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स में जानते हैं कि फिल्म ने छठे दिन कितना कलेक्शन किया. बॉर्डर 2 वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन रहा है और फिल्म की क्या संभावनाएं हैं.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइव अपडेट्स | Border 2 Box Office Collection Day Live Updates