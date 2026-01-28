Border 2 Box Office Collection Live: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर दिन के साथ नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है. बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 32.10 करोड़ रुपये, बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 40.59 करोड़ रुपये, बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 57.20 करोड़ रुपये और बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 63.59 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन रहा है. इस तरह फिल्म चार दिन में 193.48 करोड़ रुपये कमा चुकी है. बॉर्डर 2 बजट लगभग 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसका ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 250 करोड़ रुपये हो चुका है. इस तरह फिल्म अपने बजट को वसूल चुकी है और अब प्रॉफिट की ओर कदमताल कर रही है.
बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और मोना सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म गुलशन कुमार एंड टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत है, जो जे.पी. फिल्म्स के साथ साझेदारी में बनी है. इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. 1997 की क्लासिक ‘बॉर्डर' की स्पिरिचुअल सीक्वल होने के कारण यह फिल्म पहले से ही काफी चर्चा में थी. यह 2026 की पहली मेगा-हिट फिल्म साबित हो रही है. बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स में जानते हैं कि फिल्म ने छठे दिन कितना कलेक्शन किया. बॉर्डर 2 वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन रहा है और फिल्म की क्या संभावनाएं हैं.
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइव अपडेट्स | Border 2 Box Office Collection Day Live Updates
Taran Adarsh on Border 3: बॉर्डर 2 की कामयाबी के बीच ब्रेकिंग न्यूज, बॉर्डर 3 की तैयारियां शुरू!
बॉर्डर 2 की कामयाबी के बीच बॉर्डर 3 को लेकर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है और लिखा है, 'ब्रेकिंग न्यूज...भूषण कुमार और निधि दत्ता 'बॉर्डर 3' के लिए साथ आ रहे हैं...बॉर्डर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया, भूषण कुमार (टी-सीरीज) और निधि दत्ता (जेपी फिल्म्स) इस प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी को बॉर्डर 3 के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं. बॉर्डर की तीसरी किस्त के बारे में और अधिक जानकारी जल्द ही सामने आएगी.'
#BreakingNews... BHUSHAN KUMAR - NIDHI DUTTA JOIN FORCES FOR 'BORDER 3'... After the phenomenal success of #Border2, which has registered an exceptional opening weekend at the boxoffice, #BhushanKumar [#TSeries] and #NidhiDutta [#JPFilms] are set to carry the iconic franchise… pic.twitter.com/cwG3G3kzLu— taran adarsh (@taran_adarsh) January 27, 2026
'बॉर्डर 2' का चार दिन का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म के मेकर्स टी-सीरीज ने रिलीज कर दिया है. आइए एक नजर डालते हैं बॉर्डर 2 के चार दिन के नेट कलेक्शन पर:
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 (शुक्रवार): 32.10 करोड़ रुपये NBOC
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 (शनिवार): 40.59 करोड़ रुपये
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (रविवार): 57.20 करोड़ रुपये
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 (सोमवार, रिपब्लिक डे): 63.59 करोड़ रुपये
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल: 193.48 करोड़ रुपये
Border 2 Day 6 Box Office Collection (28 January Update): बुधवार को भी सॉलिड रिएक्शन कर सकती है सनी देओल की बॉर्डर 2
सनी देओल की बॉर्डर 2 बुधवार यानी 28 जनवरी को लगभग 15-20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. ये फिल्म को लेकर शुरुआती आंकड़ा है. बॉर्डर 2 को सिंगल स्क्रीन्स और टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी कमाल का रिएक्शन मिल रहा है.