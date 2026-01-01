RCB Women vs UPW Women: लीग स्टेज में 6 जीत! आरसीबी ने WPL में बना दिया गजब का रिकॉर्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार को विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 18वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 41 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से जीत हासिल की. यह डब्ल्यूपीएल में आरसीबी की सर्वाधिक गेंदें शेष रहते तीसरी सबसे बड़ी जीत है. इसी सीजन आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 47 गेंदें शेष रहते 144 रन का टारगेट हासिल किया था. साल 2024 मे यह टीम गुजरात जायंट्स के विरुद्ध बेंगलुरु में 45 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर चुकी है. आरसीबी ने इस सीजन लीग स्टेज में 8 में से 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है. यह डब्ल्यूपीएल सीजन में सर्वाधिक लीग स्टेज मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड भी है. हालांकि, इस मामले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स (2023), मुंबई इंडियंस (2023) और दिल्ली कैपिटल्स (2024) कुल 6-6 जीत के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पायदान पर मौजूद हैं.

इस मुकाबले स्मृति मंधाना ने कप्तानी पारी खेलते हुए 27 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ नाबाद 54 रन की पारी खेली. इसी के साथ मंधाना आरसीबी के लिए सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं. इस लिस्ट में एलिस पेरी शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 8 बार यह कारनामा किया है, जबकि तीसरे पायदान पर मौजूद ऋचा घोष 5 बार ऐसा कर चुकी हैं.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स ने 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए. इस टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 55 रन बनाए, जबकि कप्तान मेग लैनिंग ने 41 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से नादिन डी क्लार्क ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए.

इसके जवाब में आरसीबी ने 13.1 ओवरों में जीत हासिल कर ली. इस टीम के लिए ग्रेस हैरिस ने 75 रन बनाए, जबकि स्मृति मंधाना ने नाबाद 54 रन की पारी खेली. इस सीजन में छठी जीत के साथ आरसीबी फाइनल में पहुंच गई है. खिताबी मुकाबला 5 फरवरी को इसी मैदान पर खेला जाना है.

यह भी पढ़ें- RCB Women vs UPW Women: मंधाना और हैरिस के विस्फोट में उड़ी यूपी वॉरियर्स, आरसीबी ने फाइनल में बनाई जगह