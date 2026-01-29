Economic Survey 2026-27 Updates: आज आएगा देश की आर्थिक तरक्की का रिपोर्ट कार्ड, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 'इकोनॉमिक सर्वे'

Economic Survey 2026-27 Updates: बजट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज यानी गुरुवार, 29 जनवरी का दिन बेहद खास है. 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से ठीक पहले आज सरकार 'इकोनॉमिक सर्वे 2026' पेश करने जा रही है. यह दस्तावेज एक तरह से देश की आर्थिक हालत का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो बताता है कि पिछला साल कैसा रहा और आने वाले साल में हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी. यह रिपोर्ट आम लोगों से लेकर निवेशकों और बाजार तक के लिए बेहद अहम मानी जाती है

Economic Survey कब और कहां पेश होगा ?

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 आज 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा. इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सामने रखेंगे. यह बजट सत्र के दौरान जारी किया जा रहा है जिसकी शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई थी. संसद का यह सत्र 2 अप्रैल तक चल सकता है.

क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे और क्यों है जरूरी?

यह रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था का सालाना हाल बताती है. इसमें विकास की रफ्तार महंगाई का हाल नौकरी की स्थिति व्यापार और सरकार की आय खर्च से जुड़ी जानकारी होती है. आसान शब्दों में कहें तो यह बताता है कि देश की कमाई खर्च और रोजगार की तस्वीर कैसी है और आगे किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है.

आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमिक सर्वे वह आईना है जिसमें देश की पूरी कमाई और खर्चे का ब्यौरा होता है. इसमें महंगाई, खेती, उद्योग, और नौकरियों की ताजा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाती है.

बजट से पहले क्यों जारी होता है इकोनॉमिक सर्वे?

पहला Economic Survey साल 1950 51 में बजट के साथ पेश हुआ था. लेकिन 1964 के बाद से इसे बजट से अलग जारी किया जाने लगा ताकि बजट से पहले सांसदों और जनता को सही आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल सके. आमतौर पर यह दो हिस्सों में होता है एक में पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर होती है और दूसरे में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर फोकस किया जाता है.

कहां देख सकते हैं Economic Survey 2026 का लाइव अपडेट ?

अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को लाइव देखना चाहते हैं, तो संसद टीवी (Sansad TV) के यूट्यूब चैनल और दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के सोशल मीडिया पेज और पीआईबी (PIB) के सोशल मीडिया पेज पर भी आपको इसकी पल-पल की जानकारी मिल जाएगी.आपके लिए NDTV वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल पर भी लाइव कवरेज उपलब्ध रहेगी, जिससे आप घर बैठे जान पाएंगे कि देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार क्या है.

Economic Survey PDF कैसे डाउनलोड करें?

संसद में जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे पेश हो जाएगा, इसकी पूरी कॉपी PDF में भारत सरकार की बजट वेबसाइट indiabudget.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी.

आप वेबसाइट के 'Economic Survey' सेक्शन में जाकर इसकी पूरी फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं.

यह लिंक सर्वे पेश होने या संसद की कार्यवाही खत्म होने के बाद ही एक्टिव होगा.

1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट

अब सबकी नजर 1 फरवरी पर है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करेंगी. Economic Survey से मिलने वाले संकेत बजट की दिशा समझने में मदद करेंगे.इसमें दिए गए आंकड़े आने वाले बजट की नींव तैयार करते हैं, इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.