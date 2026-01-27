Border 2 Movie Mistakes: बॉर्डर 2 सिनेमा घरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में सभी एक्टर्स की एक्टिंग की खूब तारीफ की जा रही है. सालों बाद आई बॉर्डर फिल्म (Border Film) के सीक्वेंस में हर छोटी डिटेलिंग का पूरा ध्यान रखा गया है. कलाकारों के कपड़ों से लेकर उनके घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें और खूंटियां तक आपको उस दौर में ले जाने का पूरा माद्दा रखती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में कुछ ऐसी मेडिकल मिस्टेक (Medical Mistake) की गई है जिसे हर किसी ने नजरअंदाज किया है. जी हां, हम फिल्म में अहान शेट्टी के रोल की बात कर रहे हैं.

फिल्म में नजरअंदाज हुई एक बड़ी मेडिकल मिस्टेक | Border 2 Movie Mistake

फिल्म में अहान शेट्टी (Ahan Shetty) नेवी के ऑफिसर बने हैं. फिल्म में जब पाकिस्तान के अंत‍िम हमलों का जवाब देते हुए अहान जख्मी हो जाते हैं तो एक सरिया कमर से होते हुए उनके पेट को चीरकर बाहर न‍िकल जाता है. इस दौरान अहान (Border 2 Movie Ahan Shetty Scene) खुद को संभालते हैं और सरिया को अपने पेट से खींचकर बाहर निकाल देते हैं और पा‍किस्‍तान‍ियों को उनकी जगह द‍िखाते हैं. इसके बाद अहान शेट्टी देश को सलाम करते हैं और अंत‍िम सांस लेते हैं. नीचे इंस्‍टाग्राम की पोस्‍ट उसी सीन की है.

बॉर्डर 2 फिल्म में जैसे ही Lt Cdr M.S. Rawat अंतिम सांस लेते हैं और जल में विलीन होते हैं, सभी दर्शकों की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं. हर कोई दुआ करता है कि काश वे बच जाते, किसी तरह कोई उन्हें रेस्क्यू कर लेता. इसी बीच इस फिल्म को देखते हुए मुझे एक मेडिकल गलती का अहसास हुआ. अगर मैं अपनी कल्पना की छूट का इस्तेमाल करूं और कहानी को जरा सा बदल पाऊं तो मैं इसमें हुई मेडिकल गलती को सुधार कर Lt Cdr M.S. Rawat को बचाना चाहूंगी. तो इसी कल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान देने वाले डायरेक्टर कैसे एक मेडिकल मिस्टेक कर बैठे.

आपको बता दें कि यह एक बहुत बड़ी मेडिकल गलती है और इस,से मामला और भी ज्यादा खराब हो सकता है. फिल्म में अगर अहान शेट्टी ऐसा ना करते तो हो सकता है कि उनकी जान को बचाया जा सकता था. तो आइए जानते हैं अगर कभी आपके या किसी और के शरीर में कोई नुकीली चीज घुस गई हो तो उसे कैसे बाहर निकालना चाहिए.

ऐसी स्‍थ‍ित‍ि में क्‍या किया जा सकता था

जो चीज घुपी है उसे बाहर न निकाला जाए. यह सबसे जरूरी बात है. उस चीज को बाहर न न‍िकालें. जो भी चीज शरीर में घुपी है वह बहने से रोकने के लिए 'प्लग' की तरह काम कर रही है. उसे निकालने से खून का बहाव तेज हो सकता है. दबाव बनाएं. अगर वअंदर है, तो उसके दोनों तरफ जोर से दबाव डालें. अगर चाकू निकल चुका है, तो सीधे घाव पर पट्टी या साफ कपड़े से जोर से दबाएं.

शरीर में घुसी नुकीली चीज को क्यों नहीं निकालना चाहिए

चाकू या किसी नुकीली चीज से चोट लगने पर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग उस चीज़ को तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. मेडिकल एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि अगर शरीर में कोई नुकीली चीज घुसी हुई है, तो उसे बाहर कभी भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ खून के बहाव को रोक रही होती है.

फर्स्ट एड शुरू करने से पहले क्या जरूरी है

फर्स्ट एड शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जगह सुरक्षित हो और घायल व्यक्ति को कोई और खतरा न हो. अगर संभव हो तो ग्लव्स पहने और खुद को ब्लड इंफेक्शन से बचाएं. घायल व्यक्ति से बात करें और देखें कि वह होश में है या नहीं, सांस ले रहा है या नहीं.

बेहोश लेकिन सांस ले रहा हो तो क्या करें

अगर व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस चल रही है, तो उसे आराम से लिटाएं और शॉक से बचाने के लिए गर्म रखें. अगर शरीर से तेज ब्लीडिंग हो रही है, तो घाव के आसपास सीधा दबाव डालें, लेकिन घाव के अंदर फंसी नुकीली चीज़ को बिल्कुल न छुएं. दबाव हमेशा उस वस्तु के दोनों ओर दिया जाना चाहिए.